Происшествия

43 минуты назад

Два человека пострадали в пожаре на улице Смургиса

887
#пожар #МЧС
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Вечером 13 мая в квартире десятиэтажного дома по улице Смургиса вспыхнул пожар. 

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По рассказам очевидцев, из окон восьмого этажа дома валил дым, после этого на улицу вывели двух человек и передали их врачам скорой помощи.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в квартире загорелись вещи.

- Пожар потушен, его площадь составила семь квадратных метров. Повреждены вещи и отделка квартиры. Причина возгорания уточняется, - рассказали в пресс-службе ведомства.
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#пожар #МЧС
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