Два человека пострадали в пожаре на улице Смургиса

Вечером 13 мая в квартире десятиэтажного дома по улице Смургиса вспыхнул пожар.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

По рассказам очевидцев, из окон восьмого этажа дома валил дым, после этого на улицу вывели двух человек и передали их врачам скорой помощи.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в квартире загорелись вещи.



- Пожар потушен, его площадь составила семь квадратных метров. Повреждены вещи и отделка квартиры. Причина возгорания уточняется, - рассказали в пресс-службе ведомства.

