Коронавирус

16 минут назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 157 человек

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 157 человек

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 30 636 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 672 человека выздоровели, 2 276 — лечатся, 688 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 687 человек.

В больницах сегодня находятся 236 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 040 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 59 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, 13 мая 2020 года в регионе сообщали о 46 случаях. Сегодня на первом месте Липецк — 29 случаев, на втором с большим отрывом Усманский район — 7, на третьем Добринский район — 4. В Данковском и Лев-Толстовском районах — по 3, в Воловском, Измалковском и Лебедянском районах — по 2, в Грязинском, Долгоруковском, Задонском, Краснинском, Липецком, Тербунском и Чаплыгинском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус

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