Общество

47 минут назад

На свалке «Орлиный Лог» ведутся подготовительные работы и готовится временная дорога

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#экология #свалка #Орлиный лог
На свалке «Орлиный Лог» ведутся подготовительные работы и готовится временная дорога

В этом году технический этап рекультивации будет завершен.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, рекультивация свалки «Орлиный Лог» продолжается. В настоящее время ведутся подготовительные работы к укладке верхнего изолирующего слоя и суглинистого грунта, готовится временная дорога, проверяется работа спецтехники. В 2021 году технический этап рекультивации будет завершен.


Напомним, рекультивация свалки проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка». «Орлиный Лог» закрыли по требованию прокуратуры. Провести рекультивацию полигона мэрию Липецка обязал суд. Площадь полигона составляет 296 356 квадратных метров, рекультивацию проведут на 165 227 из них.

Все работы должны быть завершены до 1 октября 2022 года.
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#экология #свалка #Орлиный лог

Комментарии (2)

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ёпт

14 минут назад
В прошлом году частенько там бывал. Забавно было наблюдать, как одни рекультивируют, а другие продолжают сбрасывать мусор в районе, где горнолыжная база должна была быть. Мусор сбрасывался, я так понимаю, с согласия владельца этой базы. База эта была просто каким-то секретным объектом. Как только подъедешь к ней, сразу выскакивала свора собак и какие-то мужики с вопросами: чё ты тут делаешь?
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Пенсионер

20 минут назад
Когда начнут рекультивацию свалки на Юношеской .Куда смотрит прокуратура.
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