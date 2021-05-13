На свалке «Орлиный Лог» ведутся подготовительные работы и готовится временная дорога

В этом году технический этап рекультивации будет завершен.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, рекультивация свалки «Орлиный Лог» продолжается. В настоящее время ведутся подготовительные работы к укладке верхнего изолирующего слоя и суглинистого грунта, готовится временная дорога, проверяется работа спецтехники. В 2021 году технический этап рекультивации будет завершен.Напомним, рекультивация свалки проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка». «Орлиный Лог» закрыли по требованию прокуратуры. Провести рекультивацию полигона мэрию Липецка обязал суд. Площадь полигона составляет 296 356 квадратных метров, рекультивацию проведут на 165 227 из них.Все работы должны быть завершены до 1 октября 2022 года.