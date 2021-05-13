Мажоретки и барабанщицы из Липецкой, Рязанской, Курской и Воронежской областей соберутся в Ельце

15 мая в Ельце выступят более 40 коллективов из Липецкой области и других регионов России.

15 мая в Ельце состоится Межрегиональный шоу-конкурс духовых оркестров и ансамблей мажореток и барабанщиц.



Как сообщает областной центр культуры, народного творчества и кино, в конкурсе примут участие более 40 коллективов из Липецкой области и других регионов России.



На заключительном этапе за победу в конкурсе духовых коллективов в трёх творческих номинациях («Детские оркестры», «Взрослые любительские оркестры», «Муниципальные оркестры») будут бороться 4 детских и 11 взрослых коллективов из Добринского, Елецкого, Задонского, Лебедянского, Лев-Толстовского, Липецкого, Становлянского, Тербунского, Хлевенского, Чаплыгинского районов Липецкой области, городов Липецк и Елец, а также из соседних Рязанской, Курской и Воронежской областей. На суд зрителей и компетентного жюри оркестры представят программу, состоящую из двух-трёх разнохарактерных музыкальных произведений.



За победу в конкурсе ансамблей мажореток и барабанщиц будут бороться коллективы из Орловской, Курской, Тамбовской, Рязанской и Липецкой областей. Наш регион будут представлять ансамбли из городов Липецк, Елец, Липецкого, Данковского, Добровского, Чаплыгинского, Долгоруковского, Грязинского, Становлянского, Лев-Толстовского, Усманского муниципальных районов. Соревноваться коллективы будут в шести номинациях: «Классические мажоретки», «Помпон», «Мажорет-шоу», «Марш-парад», «Батон», «Барабанщицы».



Церемония закрытия конкурса и награждения лауреатов впервые пройдёт на центральной площади Ельца. Запланировано выступление сводного духового оркестра под управлением заслуженного работника России Василия Самарина и сводной группы ансамблей мажореток Липецкой области.