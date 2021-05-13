Общество
23 минуты назад
«НЛО» добралось до Ельца
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Жители древнего города не стали впадать в конспирологию и уфологию и сразу расставили все точки над i.
Вчера GOROD48 сообщал о том, что в ночном небе над Липецком 11 мая заметили странные, организованно летящие, объекты. Этой ночью аналогичное «шоу» могли наблюдать и жители Ельца. Об этом горожане пишут в соцсетях.
Ельчане сразу выдвинули самую вероятную и оправданную наукой версию – за НЛО принимают спутники. «Это спутники Старлинк (Интернет от Илона Маска), фотка сделана в Трубицино», пишет один из пользователей. Большинство с ним согласились. Впрочем, есть и те, кто считает, что над Ельцом пролетали ракеты из Сектора Газа.
Ельчане сразу выдвинули самую вероятную и оправданную наукой версию – за НЛО принимают спутники. «Это спутники Старлинк (Интернет от Илона Маска), фотка сделана в Трубицино», пишет один из пользователей. Большинство с ним согласились. Впрочем, есть и те, кто считает, что над Ельцом пролетали ракеты из Сектора Газа.
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