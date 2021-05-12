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сегодня, 18:53

Липецкие медсестры и медбратья принимают поздравления с профессиональным праздником

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#здравоохранение #День медсестёр #Михаил Тарасенко
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Липецкие медсестры и медбратья принимают поздравления с профессиональным праздником

Ежегодно 12 мая по всему миру отмечают День медицинской сестры. 

Впервые идея празднования Дня медсестёр была высказана в 1953 году, но отмечаться этот международный день стал с 1965 года. А в период пандемии коронавируса этот праздник приобрел особый смысл.

Сегодня все медсестры и медбратья принимают поздравления с профессиональным праздником от коллег, чиновников и депутатов.

Присоединился к поздравлениям и депутат Государственной Думы от Липецкой области Михаил Тарасенко.

«Прошедший год, пандемия, которая еще не завершилась, заставили нас по-новому посмотреть на очень многое. В этот период очень большая нагрузка легла на медицинских сестер. И от качества их работы, от их профессионализма многое зависело и зависит, - подчеркнул Михаил Васильевич. -   И то, что мы вполне успешно преодолеваем кризис  - в этом большая заслуга не только наших талантливых ученых, не только наших великолепных врачей. В этом громадная заслуга младшего и среднего медицинского персонала. Честь им и хвала. В этот день они принимают поздравления со своим профессиональным праздником. И я тоже присоединяюсь к поздравлениям в адрес медицинских сестер. Спасибо вам за Ваш нелегкий и самоотверженный труд. Низкий вам поклон».

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#здравоохранение #День медсестёр #Михаил Тарасенко
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