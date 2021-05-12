Липецкие медсестры и медбратья принимают поздравления с профессиональным праздником

Ежегодно 12 мая по всему миру отмечают День медицинской сестры.



Впервые идея празднования Дня медсестёр была высказана в 1953 году, но отмечаться этот международный день стал с 1965 года. А в период пандемии коронавируса этот праздник приобрел особый смысл.



Сегодня все медсестры и медбратья принимают поздравления с профессиональным праздником от коллег, чиновников и депутатов.



Присоединился к поздравлениям и депутат Государственной Думы от Липецкой области Михаил Тарасенко.



«Прошедший год, пандемия, которая еще не завершилась, заставили нас по-новому посмотреть на очень многое. В этот период очень большая нагрузка легла на медицинских сестер. И от качества их работы, от их профессионализма многое зависело и зависит, - подчеркнул Михаил Васильевич. - И то, что мы вполне успешно преодолеваем кризис - в этом большая заслуга не только наших талантливых ученых, не только наших великолепных врачей. В этом громадная заслуга младшего и среднего медицинского персонала. Честь им и хвала. В этот день они принимают поздравления со своим профессиональным праздником. И я тоже присоединяюсь к поздравлениям в адрес медицинских сестер. Спасибо вам за Ваш нелегкий и самоотверженный труд. Низкий вам поклон».



