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Пресс-секретаря посольства США высылают из России
Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс подтвердила, что находится в числе 10 американских дипломатов, которых Москва высылает из страны в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
"Да, я в списке", - заявила Ребекка, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее источник в МИД РФ, комментируя сообщения СМИ о том, что из Москвы будет выслана пресс-секретарь американского посольства, заявил, что "США ведут себя странно". По его словам, американская сторона не пускает в Вашингтон пресс-секретаря российского посольства, и дипмиссия в США вынуждена работать без человека, назначенного в России на эту должность.
15 апреля 2021 года американцы ввели новые антироссийские санкции, под их действие попали 32 человека и компании. Также в США запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
Россия в свою очередь заявила о зеркальных мерах, которые включают высылку дипломатов, запрет на въезд нескольким чиновникам и предложение послу Джону Салливану отправиться в Вашингтон на консультации.
В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах США в России Барта Гормана. Ему вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны уехать до конца дня 21 мая.
Росс станет не первым высылаемым из России пресс-секретарем посольства США. В марте 2018 года, в связи с инцидентом в Солсбери, где, по утверждениям британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, США отправили на родину 60 дипломатов, а также закрыли генконсульство в Сиэтле. Россия ответила также зеркально, в числе высланных американцев была и пресс-секретарь посольства Мария Олсон.