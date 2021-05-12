Общество

24 минуты назад

Казань в наших сердцах: в Ельце – народный мемориал, в Липецке – траурная акция

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#стрельба #школа #траур
Казань в наших сердцах: в Ельце – народный мемориал, в Липецке – траурная акция

Жители региона сопереживают трагедии в казанской гимназии.

Вчера утром парень устроил стрельбу в казанской гимназии. По последним данным в результате вооруженного нападения стрелка-одиночки погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Казанская трагедия отозвалась в сердцах жителей Липецкой области. Липчане выражали соболезнования через соцсети. И этим не ограничились.

Вчера к вечеру в Ельце образовался народный мемориал. Ельчане принесли на Красную площадь воздушные шары, цветы и игрушки в память о погибших в гимназии детях. У стелы «Город воинской славы», напротив Вознесенского собора, также установили плакат.

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В Липецке траурная акция по событиям в Казани состоится сегодня в Верхнем парке. Как сообщили в городском отделе по работе с молодежью, в 11:00 липчане возложат цветы в память о погибших в казанской школе. Возложение состоится у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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#стрельба #школа #траур

Комментарии (3)

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весёлый

3 минуты назад
Царство Небесное ,слов просто нет ,вот зачем нужны уроки православия в школах ,как стояли все против Закона Божьего,теперь пожинаем плоды
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Виктор 2-28-14

4 минуты назад
Перманентный траур - вымираем......Лишние,наверно на земле.....Мы с тобой ,наверное не знаем.....Что предложат нам за божоле
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Наблюлатель

5 минут назад
Ну вот , опять массовое мероприятие, да еще без масок.
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