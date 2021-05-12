Общество
24 минуты назад
Казань в наших сердцах: в Ельце – народный мемориал, в Липецке – траурная акция
Жители региона сопереживают трагедии в казанской гимназии.
Вчера утром парень устроил стрельбу в казанской гимназии. По последним данным в результате вооруженного нападения стрелка-одиночки погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Казанская трагедия отозвалась в сердцах жителей Липецкой области. Липчане выражали соболезнования через соцсети. И этим не ограничились.
Вчера к вечеру в Ельце образовался народный мемориал. Ельчане принесли на Красную площадь воздушные шары, цветы и игрушки в память о погибших в гимназии детях. У стелы «Город воинской славы», напротив Вознесенского собора, также установили плакат.
В Липецке траурная акция по событиям в Казани состоится сегодня в Верхнем парке. Как сообщили в городском отделе по работе с молодежью, в 11:00 липчане возложат цветы в память о погибших в казанской школе. Возложение состоится у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Вчера к вечеру в Ельце образовался народный мемориал. Ельчане принесли на Красную площадь воздушные шары, цветы и игрушки в память о погибших в гимназии детях. У стелы «Город воинской славы», напротив Вознесенского собора, также установили плакат.
В Липецке траурная акция по событиям в Казани состоится сегодня в Верхнем парке. Как сообщили в городском отделе по работе с молодежью, в 11:00 липчане возложат цветы в память о погибших в казанской школе. Возложение состоится у памятника детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
весёлый
Виктор 2-28-14
Наблюлатель