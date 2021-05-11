Липчане соболезнуют жителям Татарстана

Трагедия в Казани никого не оставила равнодушным.

Соцсети липчан сегодня заполнили траурные посты, связанные с трагедией в казанской школе, где утром была открыта стрельба.







Соболезнования выразили первые лица города и области.







- Искренние соболезнования жителям Татарстана. Трудно передать словами боль утраты. Скорбим вместе с вами, - написал на своей странице в Инстаграм губернатор Игорь Артамонов.

- От себя лично и всех липчан я приношу глубокие соболезнования жителям Татарстана и семьям, которых сегодня коснулось это страшное горе. Случившееся в Казани – поистине национальная трагедия, поражающая своей жестокостью и бесчеловечностью, отозвавшаяся в сердце каждого. Невероятно больно узнавать такие новости, особенно, если они касаются детей. Жутко, когда жизни молодых, ярких, весёлых обрываются так рано. Сил и стойкости духа близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим, - сказала Евгения Уваркина.







Евгения Уваркина опубликовала соболезнования в сториc.











Кроме того, в школах состоятся педсоветы, основная цель которых – нарастить темпы профилактической работы и выработать порядок действий в экстренных ситуациях. Классным руководителям необходимо усилить работу в коллективах, направленную на выявление враждебности, агрессии и недовольства учащихся, в том числе посредством мониторинга социальных сетей.





Не остались в стороне от трагедии и простые липчане.























Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, глава Липецка также обратилась к жителям Татарстана и всем, кого коснулась произошедшая сегодня утром трагедия. По последним данным, в ходе стрельбы в казанской школе, открытой бывшим учеником, погибли 8 школьников и учительница, более 20 человек получили ранения.По поручению главы города в образовательных учреждениях будут усилены меры антитеррористической защищенности. Как сообщили в профильном городском департаменте, перед руководителями организаций, охраняющих образовательные учреждения Липецка, уже поставлена задача провести дополнительные инструктажи с сотрудниками по порядку действий в случае ЧС и усилению пропускного режима.