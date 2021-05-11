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58 минут назад
Казанский стрелок признался в своей божественности и ненависти ко всем людям
В Интернете опубликовали видео допроса 19-летнего Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу в школе № 175 в Казани.
Напавший на гимназию №175 на улице Файзи в Казани 19-летний Ильназ Галявиев дал первые показания на допросе после происшествия в образовательном учреждении. Видео его допроса опубликовано в Телеграме в сообществе "Еду в Татарстан".
"Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть", — заявил он.
По его словам, от родителей он отрекся и ненавидит их. Тем не менее именно матери он сообщил о том, что якобы является богом.
"Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", — добавил парень.
4 мая Галявиев, учащийся на четвертом курсе колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса), создал приватный Telegram-канал, у которого не было подписчиков, где 11 мая в 8.57 выложил свое фото в маске и сообщил о намерении "убить много людей". Уточняется также, что с февраля он обзванивал магазины и интересовался компонентами для снайперской винтовки, а с марта начал оформлять разрешение.
В апреле Галявиев был отчислен из колледжа из-за академической задолженности, - передает РИА Новости.
При этом в учебном заведении отметили, что он был "тихим и неконфликтным", уважительно относился к преподавателям и другим студентам.
О стрельбе в гимназии № 175, расположенной на улице Джаудата Файзи, стало известно ранее в этот же день. Нападавший — 19-летний Ильназ Галявиев — был задержан. Ранее сообщалось, что злоумышленников было двое, однако позднее информация не подтвердилась, - пишут "Известия".
Следствие назначит злоумышленнику психиатрическую экспертизу. Как рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов, на подростка было официально зарегистрировано оружие.
Также глава республики подтвердил гибель семерых детей в результате стрельбы в школе в Казани. Все они были учениками восьмого класса — четыре мальчика и три девочки. Кроме того, среди погибших — учительница школы, в которой произошла трагедия.
"По данным источника, когда Галявиев пришел в школу, вахтерша закрыла перед ним стеклянную дверь, он разбил ее выстрелом и первой выстрелил в нее. Вахтерша успела нажать тревожную кнопку. На место выехала Росгвардия и машина ППС. Из-за вовремя включенной тревоги по школе, многие классы успели закрыть свои двери, чтобы стрелок не мог к ним пробраться. Незакрытым остался один класс, в который вошел Галявиев и расстрелял детей и учителя, еще в одном незакрытом классе была учительница, ее Галявиев ранил, - говорится в паблике "Еду в татарстан" в Телеграме.
По факту нападения возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц по по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв стрельбы в школе в Казани. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура по погибшим, - передает РЕН ТВ.
"Я осознал, что я Бог. Просто осознал я это не сразу, месяца два назад. Летом во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел. Еще больше начал ненавидеть", — заявил он.
По его словам, от родителей он отрекся и ненавидит их. Тем не менее именно матери он сообщил о том, что якобы является богом.
"Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать. У меня нет родителей, я вас всех ненавижу. У меня нет матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нет ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл", — добавил парень.
4 мая Галявиев, учащийся на четвертом курсе колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса), создал приватный Telegram-канал, у которого не было подписчиков, где 11 мая в 8.57 выложил свое фото в маске и сообщил о намерении "убить много людей". Уточняется также, что с февраля он обзванивал магазины и интересовался компонентами для снайперской винтовки, а с марта начал оформлять разрешение.
В апреле Галявиев был отчислен из колледжа из-за академической задолженности, - передает РИА Новости.
При этом в учебном заведении отметили, что он был "тихим и неконфликтным", уважительно относился к преподавателям и другим студентам.
О стрельбе в гимназии № 175, расположенной на улице Джаудата Файзи, стало известно ранее в этот же день. Нападавший — 19-летний Ильназ Галявиев — был задержан. Ранее сообщалось, что злоумышленников было двое, однако позднее информация не подтвердилась, - пишут "Известия".
Следствие назначит злоумышленнику психиатрическую экспертизу. Как рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов, на подростка было официально зарегистрировано оружие.
Также глава республики подтвердил гибель семерых детей в результате стрельбы в школе в Казани. Все они были учениками восьмого класса — четыре мальчика и три девочки. Кроме того, среди погибших — учительница школы, в которой произошла трагедия.
"По данным источника, когда Галявиев пришел в школу, вахтерша закрыла перед ним стеклянную дверь, он разбил ее выстрелом и первой выстрелил в нее. Вахтерша успела нажать тревожную кнопку. На место выехала Росгвардия и машина ППС. Из-за вовремя включенной тревоги по школе, многие классы успели закрыть свои двери, чтобы стрелок не мог к ним пробраться. Незакрытым остался один класс, в который вошел Галявиев и расстрелял детей и учителя, еще в одном незакрытом классе была учительница, ее Галявиев ранил, - говорится в паблике "Еду в татарстан" в Телеграме.
По факту нападения возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц по по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв стрельбы в школе в Казани. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура по погибшим, - передает РЕН ТВ.