Происшествия

52 минуты назад

В связи с трагедией в Казани в липецких школах усиливают пропускной режим

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#стрельба #Казань #школа
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В связи с трагедией в Казани в липецких школах усиливают пропускной режим

Будут предприняты дополнительные меры антитеррористической защищенности, а родителей и учителей просят быть бдительнее.

В Липецке по школьным чатам начали рассылать сообщения для родителей и учителей следующего содержания: «Необходимо соблюдать бдительность в школах, детских садах и других учебных заведениях. Напоминаем о необходимости соблюдения пропускного режима и бдительности всего персонала», «Не проходите мимо сидящих и прохаживающихся лиц (если такое наблюдаете) в школе. Спросите, зачем пришли, к кому. И попросите ожидать исключительно на входе. Около охранника. Педагогам, приглашающим родителей, забирать их лично от входа с школу и сопровождать до конца пребывания в нашем учреждении».

- Безопасность объектов образования находится на постоянном контроле управления образования и науки Липецкой области. - отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.- В связи с трагическими событиями, которые произошли в Казани, в липецких учреждениях образования будут предприняты дополнительные меры антитеррористической защищенности. Мы усиливаем пропускной режим, пройдут тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.  В настоящий момент все школы региона обеспечены системой видеонаблюдения и тревожными кнопками. В ближайшие дни будут проведены беседы со всеми участниками образовательного процесса по профилактике терроризма. Особое внимание будет уделено учащимся «группы риска».

Сегодня утром в результате стрельбы в казанской гимназии погибли 13 человек. Несколько детей выпрыгнули с третьего этажа школы №175 в Казани, спасаясь от стрельбы. Один из стрелков, ворвавшихся утром 11 мая в гимназию в Казани, ранее там учился. По данным источника Лайфа, парню 19 лет. На данный момент он задержан. Задержание юноши официально подтвердили в МВД Татарстана. По предварительным данным, задержанного зовут Ильназ. С места бойни, которую он устроил с еще одним стрелком, его доставили в отдел полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, мотивы, которые могли толкнуть юношу на преступление, - передает Телеканал 360.
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#стрельба #Казань #школа
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Комментарии (13)

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911

4 минуты назад
И как всегда - ничего не будет сделано. Несколько дней поимитируют работу, и всё на этом.
ответить

У

8 минут назад
Колокольчика юбилей-60 лет. Слава полиции,полиции слава!
ответить

Повесить,

12 минут назад
«»», это гуманно ещё
ответить

Раньше

14 минут назад
думали,такое возможно, только,в Америке клятой
ответить

Гость

18 минут назад
Что значит гнобили его в школе? Это все зависит от уровня его восприятия происходящего. Может его даже не замечали, а он считал, что это и есть гнобление. А вот качество охраны в школах... И за чей счёт... И почему ЧОПЫ такое качество сотрудников дают... Вопросов много. Будут ли ответы...
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Фокс

20 минут назад
Опять мужик начал креститься с запозданием. Как всегда одна компанейщина, случись ДТП с автобусом - давай все автопарки шерстить, случись деревня сгорит от лесного пожара - давай оставшиеся леса по всей губернии закроем и т.д. и т.п. В итоге пройдёт неделя-другая и опять тишь да благодать, можно в носу ковыряться
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«»»

22 минуты назад
Слов не найти... какой жестокий мир. Сколько гнид на планете Земля. Я была в Казани . Даже переехать туда хотелось. Но тереть не хочу! Урода того прелюдно повесить !!!! Детей и родителей жаль ... слезы....
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Интересно

24 минуты назад
Как усилят охрану в 11 школе на Силикатном? Там про охрану никто ни когда не слышал. Бабуля техничка не считается
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!!

27 минут назад
Дедов наберут в охранники. Сидят в носу ковыряют.
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Из Липецка

40 минут назад
Какой ужас, храни Бог, всех от такой трагедии! Наверное гнобили этого юного террориста в школе, вот он и вернулся мстить. Сколько ещё таких шизиков ходит страшно подумать
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