Происшествия
52 минуты назад
В связи с трагедией в Казани в липецких школах усиливают пропускной режим
Будут предприняты дополнительные меры антитеррористической защищенности, а родителей и учителей просят быть бдительнее.
В Липецке по школьным чатам начали рассылать сообщения для родителей и учителей следующего содержания: «Необходимо соблюдать бдительность в школах, детских садах и других учебных заведениях. Напоминаем о необходимости соблюдения пропускного режима и бдительности всего персонала», «Не проходите мимо сидящих и прохаживающихся лиц (если такое наблюдаете) в школе. Спросите, зачем пришли, к кому. И попросите ожидать исключительно на входе. Около охранника. Педагогам, приглашающим родителей, забирать их лично от входа с школу и сопровождать до конца пребывания в нашем учреждении».
- Безопасность объектов образования находится на постоянном контроле управления образования и науки Липецкой области. - отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.- В связи с трагическими событиями, которые произошли в Казани, в липецких учреждениях образования будут предприняты дополнительные меры антитеррористической защищенности. Мы усиливаем пропускной режим, пройдут тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. В настоящий момент все школы региона обеспечены системой видеонаблюдения и тревожными кнопками. В ближайшие дни будут проведены беседы со всеми участниками образовательного процесса по профилактике терроризма. Особое внимание будет уделено учащимся «группы риска».
Сегодня утром в результате стрельбы в казанской гимназии погибли 13 человек. Несколько детей выпрыгнули с третьего этажа школы №175 в Казани, спасаясь от стрельбы. Один из стрелков, ворвавшихся утром 11 мая в гимназию в Казани, ранее там учился. По данным источника Лайфа, парню 19 лет. На данный момент он задержан. Задержание юноши официально подтвердили в МВД Татарстана. По предварительным данным, задержанного зовут Ильназ. С места бойни, которую он устроил с еще одним стрелком, его доставили в отдел полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, мотивы, которые могли толкнуть юношу на преступление, - передает Телеканал 360.
- Безопасность объектов образования находится на постоянном контроле управления образования и науки Липецкой области. - отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.- В связи с трагическими событиями, которые произошли в Казани, в липецких учреждениях образования будут предприняты дополнительные меры антитеррористической защищенности. Мы усиливаем пропускной режим, пройдут тренировки по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. В настоящий момент все школы региона обеспечены системой видеонаблюдения и тревожными кнопками. В ближайшие дни будут проведены беседы со всеми участниками образовательного процесса по профилактике терроризма. Особое внимание будет уделено учащимся «группы риска».
Сегодня утром в результате стрельбы в казанской гимназии погибли 13 человек. Несколько детей выпрыгнули с третьего этажа школы №175 в Казани, спасаясь от стрельбы. Один из стрелков, ворвавшихся утром 11 мая в гимназию в Казани, ранее там учился. По данным источника Лайфа, парню 19 лет. На данный момент он задержан. Задержание юноши официально подтвердили в МВД Татарстана. По предварительным данным, задержанного зовут Ильназ. С места бойни, которую он устроил с еще одним стрелком, его доставили в отдел полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, мотивы, которые могли толкнуть юношу на преступление, - передает Телеканал 360.
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