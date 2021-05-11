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44 минуты назад
В результате стрельбы в казанской гимназии погибли 13 человек
Несколько детей выпрыгнули с третьего этажа школы №175 в Казани, спасаясь от неизвестных, устроивших там стрельбу.
Утром 11 мая в школе школы №175 в Казани произошел взрыв и стрельба. По предварительным данным, погибли 13 человек. Правоохранители уже установили личности стрелков.
Двое школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже, - сообщает телеграм-канал РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Один из стрелков, ворвавшихся утром 11 мая в гимназию в Казани, ранее там учился. По данным источника Лайфа, парню 19 лет. На данный момент он задержан. Задержание юноши официально подтвердили в МВД Татарстана. По предварительным данным, задержанного зовут Ильназ. С места бойни, которую он устроил с еще одним стрелком, его доставили в отдел полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, мотивы, которые могли толкнуть юношу на преступление, - передает Телеканал 360.
Ильназ Галявиев закончил гимназию 175 четыре года назад. Сейчас он учится в колледже, на айтишника. По словам отца, Ильназ был не религиозен. Никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал. Однако перед нападением на школу стрелок завел телеграм-канал и оставил там несколько сообщений. Он сфотографивал себя в маске с надписью "бог" и заявил, что нападет на школу, а потом застрелится. Официально МВД Татарстана сообщает, что Ильназ Галялиев напал на школу один. Однако, полицейские проверяют и другую версию — что у нападавшего было двое сообщников. У преступников было взрывное устройство и автоматическое оружие, - пишет Baza в Телеграм.
По информации СМИ, ликвидирован второй нападавший. Он якобы забаррикадировался на третьем этаже и был уничтожен во время штурма.
ТАСС со ссылкой на источник в Минпросвещения передаёт, что пострадали 32 человека. Их развозят по больницам.
Возбуждено уголовное дело.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции.
Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.
Двое школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже, - сообщает телеграм-канал РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Один из стрелков, ворвавшихся утром 11 мая в гимназию в Казани, ранее там учился. По данным источника Лайфа, парню 19 лет. На данный момент он задержан. Задержание юноши официально подтвердили в МВД Татарстана. По предварительным данным, задержанного зовут Ильназ. С места бойни, которую он устроил с еще одним стрелком, его доставили в отдел полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, мотивы, которые могли толкнуть юношу на преступление, - передает Телеканал 360.
Ильназ Галявиев закончил гимназию 175 четыре года назад. Сейчас он учится в колледже, на айтишника. По словам отца, Ильназ был не религиозен. Никаких плохих мыслей или настроений не высказывал и не показывал. Однако перед нападением на школу стрелок завел телеграм-канал и оставил там несколько сообщений. Он сфотографивал себя в маске с надписью "бог" и заявил, что нападет на школу, а потом застрелится. Официально МВД Татарстана сообщает, что Ильназ Галялиев напал на школу один. Однако, полицейские проверяют и другую версию — что у нападавшего было двое сообщников. У преступников было взрывное устройство и автоматическое оружие, - пишет Baza в Телеграм.
По информации СМИ, ликвидирован второй нападавший. Он якобы забаррикадировался на третьем этаже и был уничтожен во время штурма.
ТАСС со ссылкой на источник в Минпросвещения передаёт, что пострадали 32 человека. Их развозят по больницам.
Возбуждено уголовное дело.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции.
Завтрашний день объявлен в Татарстане днем траура.