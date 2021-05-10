На нескольких улицах Липецка завтра отключат воду для устранения утечек

ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды для устранения утечек на водоводах.

Завтра, 11 мая с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 50, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81 по улице Депутатской, №№ 1, 2, 3, 4 по улице Индустриальной, №№ 34, 36, 41 по улице Киевской. ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды для устранения утечки на водоводе по адресу: улица Депутатская, 51а.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Муравьева, Одоевского, Шахтерской, Задорожной, Харьковской, Рыбалко, Винницкой, Подсобное хозяйство – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу улица Муравьева, 1.



Воду на участки подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 20:00 из-за работ на сетях теплоснабжения не будет горячей воды в домах №№ 13, 13а, 21, 22 по улице Ударников, №№ 5, 8 по улице Исполкомовской, №№ 17, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой.



С 14:00 до 17:00 отключат электричество жителям домов №№ 2, 4, 4а, 6, 8 по улице Доватора, № 13 по улице Юных Натуралистов, № 9 по улице Папина, № 2 по улице Гоголя. ЛГЭК приостановит подачу электроэнергии из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.