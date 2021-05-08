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19 минут назад
«Газпром» предложил обеспечивать бесплатным газом мемориалы Вечного огня
"Газпром" обратился в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах присутствия компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Газпром межрегионгаза" Сергея Густова.
«В преддверии Дня Победы по инициативе председателя правления ПАО „Газпром“ Алексея Миллера мы решили обратиться к правительству РФ с предложением утвердить распоряжением перечень Вечных огней и Огней памяти в регионах работы группы „Газпром“. И предложили установить стоимость природного газа для этих объектов в ноль рублей», — отметил он.
Густов выразил уверенность, что эту инициативу поддержит не только правительство страны, но и компании, которые поставляют газ в других регионах России.
На Кургане Бессмертия в Тульской области мемориал впервые зажгли от сетевого природного газа, что позволит ему гореть постоянно. До этого пламя зажигали от баллонов со сжиженным топливом только по случаю праздничных мероприятий и перезахоронения павших воинов. Мемориал открыли в 1967 году в память о героях Великой Отечественной войны, а недавно «Газпром» провел масштабную реконструкцию комплекса и предложил бесплатно обеспечивать газом памятники в регионах работы Группы «Газпром».
«В преддверии Дня Победы по инициативе председателя правления ПАО „Газпром“ Алексея Миллера мы решили обратиться к правительству РФ с предложением утвердить распоряжением перечень Вечных огней и Огней памяти в регионах работы группы „Газпром“. И предложили установить стоимость природного газа для этих объектов в ноль рублей», — отметил он.
Густов выразил уверенность, что эту инициативу поддержит не только правительство страны, но и компании, которые поставляют газ в других регионах России.
На Кургане Бессмертия в Тульской области мемориал впервые зажгли от сетевого природного газа, что позволит ему гореть постоянно. До этого пламя зажигали от баллонов со сжиженным топливом только по случаю праздничных мероприятий и перезахоронения павших воинов. Мемориал открыли в 1967 году в память о героях Великой Отечественной войны, а недавно «Газпром» провел масштабную реконструкцию комплекса и предложил бесплатно обеспечивать газом памятники в регионах работы Группы «Газпром».