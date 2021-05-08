В Липецке к 9 Мая открыли уличные выставки

Липчане и гости города могут познакомиться с экспозицией проекта в Нижнем парке и "Быхановом саду".

В липецких парках стартовал проект "Военный альбом", сообщает мэрия Липецка. Экспозиция состоит из двух частей. В "Быхановом саду" представлены фотографии, на которых запечатлены страшные военные годы. В Нижнем парке представлены современные фотографии ветеранов, на них - традиционный парад в честь Дня Победы, птицы, взмывающие в небо, дети, радующиеся солнечному майскому дню.



Всего в Липецкой области ветеранов, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, а также инвалидов с детства, получивших ранение во время боевых действий в период 1941-1945 годов – 309 человек, в Липецке – около 140.