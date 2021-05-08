Чаплыгинского Шарика обезглавили

Вандалы испортили украшение городского парка.

В городском парке Чаплыгина орудовали вандалы. Они испортили деревянную фигуру мультипликационного героя, которыми украшена рекреационная зона. От рук вандалов пострадал Шарик из «Простоквашино». Последствия порчи паркового имущества опубликовали в соцсетях.Стоит заметить, что городской парк в Чаплыгине планируют продолжать благоустраивать. Там хотят обустроить спортивную зону с элементами воркаута, установить опоры освещения. Обновление затронет и смотровую площадку с беседкой. Их предполагается выполнить в единой стилистике с учетом современных архитектурных решений. Кроме того, запланировано привести в порядок деревья и кустарники, а также провести дополнительное озеленение.