Общество

32 минуты назад

Чаплыгинского Шарика обезглавили

3 235
#вандализм #благоустройство

Вандалы испортили украшение городского парка.

В городском парке Чаплыгина орудовали вандалы. Они испортили деревянную фигуру мультипликационного героя, которыми украшена рекреационная зона. От рук вандалов пострадал Шарик из «Простоквашино». Последствия порчи паркового имущества опубликовали в соцсетях.



Стоит заметить, что городской парк в Чаплыгине планируют продолжать благоустраивать. Там хотят обустроить спортивную зону с элементами воркаута, установить опоры освещения. Обновление затронет и смотровую площадку с беседкой. Их предполагается выполнить в единой стилистике с учетом современных архитектурных решений. Кроме того, запланировано привести в порядок деревья и кустарники, а также провести дополнительное озеленение.
3 235
#вандализм #благоустройство

Комментарии (3)

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Почтальон Печкин

13 минут назад
Во всем виноват дядя Федор и Матроскин
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АвтоВАЗ

14 минут назад
Походу битой приложились. Был шарик, стал лошарик..
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Шариков П.П.

21 минуту назад
Жил,живу и буду жить!Водочки налейте.Профессор,итить- колотить,иди выпей с нами,папаша.
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