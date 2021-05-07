В России
сегодня, 17:03
Арестован муж убитой блогерши из Екатеринбурга
Мужчина сознался в убийстве жены
Суд арестовал мужа блогерши Кристины Журавлевой, сознавшегося в ее убийстве, передает РИА Новости.
По данным следствия, днем 5 апреля преступник поссорился с женой и задушил ее. Несколько дней он не решался избавиться от тела, оно оставалось дома, пока не появились первые признаки разложения.
Тогда в ночь на 9 апреля обвиняемый взял в аренду автомобиль, отвез тело в район 170-го километра трассы М5 "Урал" и спрятал его в лесу, в десяти метрах от дороги. Там его и обнаружил случайный шофер, остановившийся по нужде. Тело женщины было найдено 16 апреля. Некоторое время она оставалась неопознанной, поскольку никаких сообщений об исчезновении женщины с похожими приметами не поступало. Но 30 апреля в полицию обратился мужчина, который заявил, что пропала его 28-летняя жена.
Следователи установили причастность обвиняемого к убийству супруги. В итоге он признался в преступлении и рассказал о его мотиве и обстоятельствах, и был заключен под стражу.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.
По данным следствия, днем 5 апреля преступник поссорился с женой и задушил ее. Несколько дней он не решался избавиться от тела, оно оставалось дома, пока не появились первые признаки разложения.
Тогда в ночь на 9 апреля обвиняемый взял в аренду автомобиль, отвез тело в район 170-го километра трассы М5 "Урал" и спрятал его в лесу, в десяти метрах от дороги. Там его и обнаружил случайный шофер, остановившийся по нужде. Тело женщины было найдено 16 апреля. Некоторое время она оставалась неопознанной, поскольку никаких сообщений об исчезновении женщины с похожими приметами не поступало. Но 30 апреля в полицию обратился мужчина, который заявил, что пропала его 28-летняя жена.
Следователи установили причастность обвиняемого к убийству супруги. В итоге он признался в преступлении и рассказал о его мотиве и обстоятельствах, и был заключен под стражу.
В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.