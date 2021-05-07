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сегодня, 15:10
«Газпром» пообещал бесплатно провести газ в небольшие дома россиян
Речь идет о жилых домах площадью не более 300 квадратных метров
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов пообещал в рамках догазификации бесплатно провести газ в те дома россиян, площадь которых составляет не более 300 квадратных метров. Об этом пишет «Интерфакс».
«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность бесплатного подключения», — заявил Густов в эфире телеканала «Россия-1». В сюжете вещателя уточняется, что речь идет о потребителях - физических лицах с максимальным часовым расходом газа до семи кубометров в час и чьи участки расположены не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.
Густов подчеркнул, что региональный оператор по газификации будет обязан построить весь газопровод прямо до границы земельного участка. «То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил он. При этом оплатить строительство сетей внутри участка потребитель должен будет сам.
«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность бесплатного подключения», — заявил Густов в эфире телеканала «Россия-1». В сюжете вещателя уточняется, что речь идет о потребителях - физических лицах с максимальным часовым расходом газа до семи кубометров в час и чьи участки расположены не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.
Густов подчеркнул, что региональный оператор по газификации будет обязан построить весь газопровод прямо до границы земельного участка. «То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил он. При этом оплатить строительство сетей внутри участка потребитель должен будет сам.