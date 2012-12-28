Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Происшествия
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16 минут назад
Дело о смертельном выстреле в патрульном автомобиле отправляется в суд
23-летний полицейский случайно смертельно ранил товарища. Его действия
квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
«Установлено, что обвиняемый при исполнении профессиональных обязанностей, снимая автомат с предохранителя и производя манипуляции с затворной рамой, проявил преступную небрежность», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Санкция вменяемой бывшему полицейскому статьи УК РФ предусматривает вплоть до трех лет лишения свободы.
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