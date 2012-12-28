Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Прокурора области попросили изъять в собственность города яму на площади Победы
Общество
Вы объяснили бы толково и не случилось бы такого
Неделя 48
Цены на лебедянские яблочки кусаются
Общество
За найденный на улице чужой кошелёк жителя Станового обвинили … в грабеже
Происшествия
Суд отправил липецкого депутата под домашний арест на два месяца
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат свет
Общество
В Липецкой области до -12
Погода в Липецке
Липецкие борцы взяли медали одного из старейших турниров Белоруссии
Спорт
Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Общество
Девушки не церемонились: все схватки завершились досрочно, «бронза» у нашей Евгении Бизиной
Спорт
Читать все
Прокурора области попросили изъять в собственность города яму на площади Победы
Общество
Цены на лебедянские яблочки кусаются
Общество
За найденный на улице чужой кошелёк жителя Станового обвинили … в грабеже
Происшествия
Суд отправил липецкого депутата под домашний арест на два месяца
Происшествия
Вы объяснили бы толково и не случилось бы такого
Неделя 48
Почти на трех десятках улиц отключат свет
Общество
Липецкие борцы взяли медали одного из старейших турниров Белоруссии
Спорт
Девушки не церемонились: все схватки завершились досрочно, «бронза» у нашей Евгении Бизиной
Спорт
Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Общество
В Липецкой области до -12
Погода в Липецке
Читать все
Общество
993
сегодня, 07:00
3

Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»

Липчан ждёт много интересного и даже бесплатный спектакль с Андреем Маковецким.

Лютый февраль

Днем в Липецке по-настоящему холодно - от -9 до -11 градусов. Существенных осадков не ожидают.

DSC0900412.jpg

Отключение света

С 9:00 до 17:00 останутся без электроэнергии дома на улицах Автодорожной, 16; А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Алфавитной, 2, 22, 23, 25/1, 25/2; Ангарской, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51; Арсеньева; Баумана; Белорусской; Жактовской, 1а, 12, 25, 26а, 38; Котовского, 14, 20, 33; М.И. Неделина, 3, 7, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 17, 17а; Мичурина, 2; Морской, 19, 19а, 23; Литейной; Паровозной, 11а; Пожарского, 8; Поселковой, 2а, 4, 30в, 33, 47а; ул. Рудничной, 17, 21, 25; Третьякова, 1; Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95; Шахматной, 1, 3; в переулках Бутовом, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24; Комическом, 3, 4, 4а, 5, 5а; Ландшафтном, 10, 20, 23а; Малом, 6,7, 12, 13, 17, 25, 26; Свободном; Технологическом, 2а, 3, 8а, 13.

p7697w92ehzh1p5d0zc9w3elowpkmm0z.jpg

Отключение холодной и горячей воды на сегодня не запланировано.

Пробки

С раннего утра проблемных мест для движения в Липецке уже немало. Наблюдать за дорожной картиной лучше с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений – помогут избежать ловушек на дорогах.


Театр по понедельникам

В зале «Унион» Липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса, 2) открывается новый проект - «Театральный понедельник». Сегодня в 16:00 зрителей ждёт виртуальный показ спектакля «Евгений Онегин», который был поставлен в театре Вахтангова (12+).

Виртуальный – это на большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры. В спектакле появляются два Онегина: молодой щеголь в исполнении Виктора Добронравова и повзрослевший герой — его сыграл Сергей Маковецкий. Ленских тоже два — в исполнении Василия Симонова и Олега Макарова.

p1n3oac7o6czekrawuv8ytw3rix0zzfy.jpg

Вход свободный.

«Бременские музыканты» и «Джентльмены удачи»

Известный липецкий киновед Алексей Колбаско добрался и до мультфильмов, точнее – до музыки к ним. Тем более, что 18 февраля исполнится 90-лет со дня рождения главного отечественного автора саундтреков к мультикам Геннадия Гладкова (1935 – 2023). По этому поводу в 15:30 в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16б) Кобласко проведёт увлекательную встречу, посвященную композитору (12+).

bremenskie-muzykanty.jpg

Кадр из мультфильма

Гладков написал музыку более чем к ста художественным и мультипликационным фильмам. Визитной карточкой композитора в кино стала тема из фильма «Джентльмены удачи», которая уже полвека исполняется самыми разными оркестрами. Киновед расскажет историю создания этой мелодии. Кроме того, мало кто знает достоверную историю создания мультклассики – «Бременских музыкантов». Колбаско так же покажет и оригинальную запись, на которой Гладков… сам исполняет одну из своих песен.

Вход свободный.

Как завершить грудное вскармливание

С раннего утра мамочки Липецка и те, кто только готовятся ими стать могут собираться на очередное заседания цикла «Нескучное материнство» (16+).

adyXnnHvv5g.jpg

Оно пройдёт в Липецкой областной универсальной научной библиотеке в 10:00. Сегодня разговор пойдёт о мерах социальной поддержки семей с детьми, а также вместе с ребятишками участники встречи поиграют в развивающие игры. Отдельная тема по просьбе самих участниц клуба – как завершить грудное вскармливание ребёнка.

Что такое доброта?

По международному календарю, 17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Этот праздник зародился в США. Его используют как повод проявить сочувствие к людям, которые столкнулись с болезнью или находятся в трудной жизненной ситуации. В этот день отдельные люди и даже крупные компании жертвуют средства на добрые дела, участвуют в благотворительных марафонах, ярмарках и других мероприятиях.

e5f83d983feaf6718ae48533ed64b53a.jpg

Фото vk.com

В православном календаре сегодня Никола Студеный. Этот праздник посвящен преподобному Николаю Студийскому. Считалось, что на Николу Студеного ударяют морозы, поэтому из дома в этот день старались не выходить. На Николу Студеного гадали на будущее и на урожай, а еще видели вещие сны — считалось, что они сбываются в течение 20 дней.

Буллинг в школе

37% липчан сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, причем женщины об этом рассказывали чаще мужчин, выяснили социологи SuperJob.

_ARK32733.jpg

Чем старше граждане, тем реже они подвергались буллингу в школьные годы: о подобном вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет (25%), среди тех, кто моложе 35 лет, — 48%. О фактах травли в школе по отношению к собственному ребенку сообщили 27% родителей.

По этой причине 80% липчан поддерживают законопроект, который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о подобных случаях в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.

Татуировки

Татуировки могут стать причиной отказа в приёме на работу, выяснили сотрудники сервиса SuperJob. 5 рекрутёров из 100 опрошенных заявили, что в их практике бывали такие случаи.
44% липчан заявили о своём отрицательно отношении к тату, 26% - о положительном. Только 13% опрошенных выразили желание сделать татуировку. Среди тех, кто уже имеет тату, этот показатель значительно выше — 47%.

7ed125ebfe10d8fd122380cc148bf4b1.jpg

Фото vk.com

Женщины относятся к татуировкам более благосклонно, чем мужчины. Чем старше респонденты, тем меньше симпатии они испытывают к татуировкам и реже рассматривают возможность сделать их.

Дорогие липчане! Началась рабочая неделя и новости пойдут потоком. Липчанам удобно читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова..
Сегодня в Липецке
2
2
0
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
13 минут назад
Травля в школе это серьезная проблема,травма в психике ребенка остаётся на долгие годы,этой проблемой действительно надо очень серьезно заниматься.
Ответить
Электорат
34 минуты назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Старая
56 минут назад
Раньше меньше было буллинга потому,что взрослели быстрее и можно было хорошо получить за издевательства.Прежде всего от учителей,а потом и от родителей.И наказывали не словами,а указкой и ремнем,чтоб надолго запомнилось.Сейчас всем все равно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить