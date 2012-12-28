Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»

Липчан ждёт много интересного и даже бесплатный спектакль с Андреем Маковецким.

Днем в Липецке по-настоящему холодно - от -9 до -11 градусов. Существенных осадков не ожидают.











С 9:00 до 17:00 останутся без электроэнергии дома на улицах Автодорожной, 16; А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Алфавитной, 2, 22, 23, 25/1, 25/2; Ангарской, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51; Арсеньева; Баумана; Белорусской; Жактовской, 1а, 12, 25, 26а, 38; Котовского, 14, 20, 33; М.И. Неделина, 3, 7, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 17, 17а; Мичурина, 2; Морской, 19, 19а, 23; Литейной; Паровозной, 11а; Пожарского, 8; Поселковой, 2а, 4, 30в, 33, 47а; ул. Рудничной, 17, 21, 25; Третьякова, 1; Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95; Шахматной, 1, 3; в переулках Бутовом, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24; Комическом, 3, 4, 4а, 5, 5а; Ландшафтном, 10, 20, 23а; Малом, 6,7, 12, 13, 17, 25, 26; Свободном; Технологическом, 2а, 3, 8а, 13.











Виртуальный – это на большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры. В спектакле появляются два Онегина: молодой щеголь в исполнении Виктора Добронравова и повзрослевший герой — его сыграл Сергей Маковецкий. Ленских тоже два — в исполнении Василия Симонова и Олега Макарова.









Известный липецкий киновед Алексей Колбаско добрался и до мультфильмов, точнее – до музыки к ним. Тем более, что 18 февраля исполнится 90-лет со дня рождения главного отечественного автора саундтреков к мультикам Геннадия Гладкова (1935 – 2023). По этому поводу в 15:30 в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16б) Кобласко проведёт увлекательную встречу, посвященную композитору (12+).















Кадр из мультфильма









Вход свободный.

С раннего утра мамочки Липецка и те, кто только готовятся ими стать могут собираться на очередное заседания цикла «Нескучное материнство» (16+).











Что такое доброта?





По международному календарю, 17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Этот праздник зародился в США. Его используют как повод проявить сочувствие к людям, которые столкнулись с болезнью или находятся в трудной жизненной ситуации. В этот день отдельные люди и даже крупные компании жертвуют средства на добрые дела, участвуют в благотворительных марафонах, ярмарках и других мероприятиях.











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Буллинг в школе





37% липчан сталкивались с травлей со стороны одноклассников, когда учились в школе, причем женщины об этом рассказывали чаще мужчин, выяснили социологи SuperJob.















Чем старше граждане, тем реже они подвергались буллингу в школьные годы: о подобном вспомнил каждый четвертый респондент в возрасте от 45 лет (25%), среди тех, кто моложе 35 лет, — 48%. О фактах травли в школе по отношению к собственному ребенку сообщили 27% родителей.





Татуировки





44% липчан заявили о своём отрицательно отношении к тату, 26% - о положительном. Только 13% опрошенных выразили желание сделать татуировку. Среди тех, кто уже имеет тату, этот показатель значительно выше — 47%.









Фото vk.com

Отключение холодной и горячей воды на сегодня не запланировано.С раннего утра проблемных мест для движения в Липецке уже немало. Наблюдать за дорожной картиной лучше с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений – помогут избежать ловушек на дорогах.В зале «Унион» Липецкой государственной филармонии (ул. К.Маркса, 2) открывается новый проект - «Театральный понедельник». Сегодня в 16:00 зрителей ждёт виртуальный показ спектакля «Евгений Онегин», который был поставлен в театре ВахтанговаВход свободный.Гладков написал музыку более чем к ста художественным и мультипликационным фильмам. Визитной карточкой композитора в кино стала тема из фильма «Джентльмены удачи», которая уже полвека исполняется самыми разными оркестрами. Киновед расскажет историю создания этой мелодии. Кроме того, мало кто знает достоверную историю создания мультклассики – «Бременских музыкантов». Колбаско так же покажет и оригинальную запись, на которой Гладков… сам исполняет одну из своих песен.Оно пройдёт в Липецкой областной универсальной научной библиотеке в 10:00. Сегодня разговор пойдёт о мерах социальной поддержки семей с детьми, а также вместе с ребятишками участники встречи поиграют в развивающие игры. Отдельная тема по просьбе самих участниц клуба – как завершить грудное вскармливание ребёнка.В православном календаре сегодня Никола Студеный. Этот праздник посвящен преподобному Николаю Студийскому. Считалось, что на Николу Студеного ударяют морозы, поэтому из дома в этот день старались не выходить. На Николу Студеного гадали на будущее и на урожай, а еще видели вещие сны — считалось, что они сбываются в течение 20 дней.По этой причине 80% липчан поддерживают законопроект, который закрепит понятие травли и обяжет школы сообщать о подобных случаях в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию.Татуировки могут стать причиной отказа в приёме на работу, выяснили сотрудники сервиса SuperJob. 5 рекрутёров из 100 опрошенных заявили, что в их практике бывали такие случаи.Женщины относятся к татуировкам более благосклонно, чем мужчины. Чем старше респонденты, тем меньше симпатии они испытывают к татуировкам и реже рассматривают возможность сделать их.