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19 минут назад
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Липецкая область — в топ-20 регионов по качеству жизни

Липецкая область заняла 19 место в рейтинге регионов по качеству жизни по итогам 2024 года. В прошлом году область находилась на 18-м месте.

В рейтинге РИА Новости по качеству жизни в российских регионах по итогам 2024 года Липецкая область набрала 63,416 балла и заняла 19-е место. 

Анализ проводился на основе комплексного учета 66 показателей, которые оценивали состояние тех или иных аспектов условий жизни, а также ситуацию в социальной сфере: всего 11 групп. Это уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Для расчетов использовались последние на момент подсчета доступные данные Росстата, Минздрава, Минфина ЦБ, МВД, других открытых источников. Годом ранее итоговый бал Липецкой области был меньше (61,932), однако он соответствовал более высокому месту — 18-му. 

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В десятку также входят Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ростовская и Самарская области. Последние места занимают Курганская область, Ненецкий автономный округ, Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.

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