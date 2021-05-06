Общество
сегодня, 07:22
В санатории «Мечта» сегодня весь день не будет воды
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6 мая в связи с необходимостью проведения ремонтных работ компания ЛГЭК вынуждена временно с 10:00 до 20:00 отключить холодную воду потребителям села Капитанщино, санаторию «Мечта», в связи с ремонтными работами - устранение утечки на водоводе диаметром трубы 100 мм.
Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ, сообщили в ЛГЭК.
Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ, сообщили в ЛГЭК.
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н-дя