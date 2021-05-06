Общество

сегодня, 07:22

В санатории «Мечта» сегодня весь день не будет воды

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#отключение воды
В санатории «Мечта» сегодня весь день не будет воды
6 мая в связи с необходимостью проведения ремонтных работ компания ЛГЭК вынуждена  временно  с 10:00 до 20:00 отключить  холодную  воду потребителям села Капитанщино, санаторию «Мечта», в связи с ремонтными работами - устранение утечки на водоводе диаметром трубы 100 мм.

Подвоз воды организован по заявкам потребителей.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ, сообщили в  ЛГЭК.  

1 222
#отключение воды

Комментарии (1)

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н-дя

50 минут назад
Все как то мутно в этом ЛГЭКе.....
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