В санатории «Мечта» сегодня весь день не будет воды

6 мая в связи с необходимостью проведения ремонтных работ компания ЛГЭК вынуждена временно с 10:00 до 20:00 отключить холодную воду потребителям села Капитанщино, санаторию «Мечта», в связи с ремонтными работами - устранение утечки на водоводе диаметром трубы 100 мм.



Подвоз воды организован по заявкам потребителей.



Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ, сообщили в ЛГЭК.



