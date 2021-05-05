В России

сегодня, 12:34

Выплаты семьям со школьниками проведут до 17 августа

120
Выплаты семьям со школьниками проведут до 17 августа
Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении адресной финансовой помощи.

Пособия неполным семьям с детьми, беременным, а также единовременную выплату — десять тысяч рублей — родителям школьников перечислят до 17 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами, а также о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет.

Помимо этого, глава государства поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме, а беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц.
120

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Воронеже возбудили уголовное дело после стрельбы по подросткам
В Воронеже возбудили уголовное дело после стрельбы по подросткам

сегодня, 12:52

В России
Шестилетний ребенок сел за руль и насмерть сбил свою мать
Шестилетний ребенок сел за руль и насмерть сбил свою мать

сегодня, 11:31

В России
В Госдуме опровергли сообщения о штрафах для дачников за сорняки на участке
В Госдуме опровергли сообщения о штрафах для дачников за сорняки на участке

вчера, 18:57

В России
В Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь
2
В Госдуме подготовили законопроект о налоге на роскошь

вчера, 18:53

В России
Тракторист вместе с трактором утонул в болоте в Калининградской области
Тракторист вместе с трактором утонул в болоте в Калининградской области

вчера, 18:50

В России
Двухлетний ребенок скончался в реанимации после обеда в одном из кафе
3
Двухлетний ребенок скончался в реанимации после обеда в одном из кафе

03.05.2021 08:31

В России