Общество
40 минут назад
На улице Плеханова уже этой ночью начнут снимать плитку с пешеходных переходов
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Заменить ее асфальтом мэрия обещает к конку майских каникул.
В ночь на 6 мая рабочие муниципального управления благоустройства начнут приводить в порядок пешеходные переходы на улице Плеханова: плитку, которой они сейчас вымощены снимут, а на ее место уложат асфальт.
- Работать будем по ночам, чтобы не создавать помех движению. Планируем завершить ремонт до конца праздничных дней, - пояснил начальник управления Алексей Романчукевич.
Как рассказывает пресс-служба мэрии, решение привести в порядок пешеходные переходы принято в связи с перекрытием соседней улицы Зегеля. В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства подчеркнули, что плиточное покрытие в плохом состоянии и доставляет неудобства не только пешеходам, но и мешает движению транспорта.
- Проект капитального ремонта всей улицы Плеханова уже разрабатывается, - заявили в мэрии.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
- Работать будем по ночам, чтобы не создавать помех движению. Планируем завершить ремонт до конца праздничных дней, - пояснил начальник управления Алексей Романчукевич.
Как рассказывает пресс-служба мэрии, решение привести в порядок пешеходные переходы принято в связи с перекрытием соседней улицы Зегеля. В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства подчеркнули, что плиточное покрытие в плохом состоянии и доставляет неудобства не только пешеходам, но и мешает движению транспорта.
- Проект капитального ремонта всей улицы Плеханова уже разрабатывается, - заявили в мэрии.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
10 439
Дед
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Ваня
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граф Де Ля Фер
Городская сумасшедшая
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]]]]а бордюр не забыли