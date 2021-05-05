Общество

40 минут назад

На улице Плеханова уже этой ночью начнут снимать плитку с пешеходных переходов

10 439
#дорожные ремонты
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На улице Плеханова уже этой ночью начнут снимать плитку с пешеходных переходов

Заменить ее асфальтом мэрия обещает к конку майских каникул.

В ночь на 6 мая рабочие муниципального управления благоустройства начнут приводить в порядок пешеходные переходы на улице Плеханова: плитку, которой они сейчас вымощены снимут, а на ее место уложат асфальт.  

- Работать будем по ночам, чтобы не создавать помех движению. Планируем завершить ремонт до конца праздничных дней, - пояснил начальник управления Алексей Романчукевич.

Как рассказывает пресс-служба мэрии, решение привести в порядок пешеходные переходы принято в связи с перекрытием соседней улицы Зегеля. В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства подчеркнули, что плиточное покрытие в плохом состоянии и доставляет неудобства не только пешеходам, но и мешает движению транспорта.

- Проект капитального ремонта всей улицы Плеханова уже разрабатывается, - заявили в мэрии.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
10 439
#дорожные ремонты
1

Комментарии (10)

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Дед

4 минуты назад
Так и будут делать брак ,никто ж не наказан за явную холтуру на ул Плеханова ,плитка рассыпалась на следующий год ,а где виновные?
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))))

6 минут назад
555, очень удобно. Схема рабочая: всё подсчитано, поделено, расписано. Зачем тратить энергию, заморачиваться.
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Ваня

7 минут назад
]]]]а бордюр не забыли, "слона нужно есть кусочками" . Очередной кусок заглатывают !
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Сериал "Полярный"

8 минут назад
про нашу мэршу. "Всё на контроле". "Всё устраним". Кто смотрел - поймёт.
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граф Де Ля Фер

8 минут назад
кто-то купил асфальтный заводик. то асфальт это плохо, то теперь плитка - зло
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Городская сумасшедшая

9 минут назад
Улицу Зегеля перекрыли, транспорт идет по улице Плеханова, которую тоже сейчас перекроют, пусть только ночами. Но как людям добираться до дома? А "Скорая"? А полиция? Не дай Бог, пожар? Может, стоит повременить?
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Пессимист

10 минут назад
Прикупите ещё пяток эксковаторов и переройте ВСЕ улицы города, всё равно ездить невозможно - где перерыто, а где асфальт просто разбит
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Лавочница

15 минут назад
Уберите "лежачих полицейских" и заройте под землю все пешеходные переходы, чтобы стало наконец воможным нормально разогнать свою машину.
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555

29 минут назад
Плеханова уже много раз отремонтировали вроде в городе больше нет улиц
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]]]]а бордюр не забыли

30 минут назад
Ну если мэрия обещает к !конку!майских каникул... то все получится. Главное успеть побыстрее отпилить по карманам )
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