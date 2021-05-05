На улице Плеханова уже этой ночью начнут снимать плитку с пешеходных переходов

Заменить ее асфальтом мэрия обещает к конку майских каникул.

В ночь на 6 мая рабочие муниципального управления благоустройства начнут приводить в порядок пешеходные переходы на улице Плеханова: плитку, которой они сейчас вымощены снимут, а на ее место уложат асфальт.



- Работать будем по ночам, чтобы не создавать помех движению. Планируем завершить ремонт до конца праздничных дней, - пояснил начальник управления Алексей Романчукевич.



Как рассказывает пресс-служба мэрии, решение привести в порядок пешеходные переходы принято в связи с перекрытием соседней улицы Зегеля. В городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства подчеркнули, что плиточное покрытие в плохом состоянии и доставляет неудобства не только пешеходам, но и мешает движению транспорта.



- Проект капитального ремонта всей улицы Плеханова уже разрабатывается, - заявили в мэрии.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

