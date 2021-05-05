Житель Грязей изрезал мать ножом из-за спора во время просмотра телевидения

Мужчина нанес матери почти четыре десятка ударов ножом.

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 51-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве матери.

«По данным следствия, 18 февраля обвиняемый, живший в частном доме по улице Куйбышева в городе Грязи, вместе с матерью распивал спиртные напитки. Во время просмотра телепрограмм между родственниками возник конфликт. Обвиняемый взял со стола нож и нанес матери не менее 38 ударов по всему телу, два из которых пришлись в шею и грудь. От полученных ранений 79-летняя женщина умерла», - сообщает пресс-служба СКР по региону.Осознав произошедшее, мужчина рассказал о смерти матери соседке, которая, обнаружив тело женщины с ножом в груди, обратилась в полицию.На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Он признал вину, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. Уголовное дело направлено в суд.Ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), по кторой квалифицировано преступление, предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.