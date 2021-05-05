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Житель Грязей изрезал мать ножом из-за спора во время просмотра телевидения

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#убийство
Житель Грязей изрезал мать ножом из-за спора во время просмотра телевидения

Мужчина нанес матери почти четыре десятка ударов ножом.

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 51-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве матери.

«По данным следствия, 18 февраля обвиняемый, живший в частном доме по улице Куйбышева в городе Грязи, вместе с матерью распивал спиртные напитки. Во время просмотра телепрограмм между родственниками возник конфликт. Обвиняемый взял со стола нож и нанес матери не менее 38 ударов по всему телу, два из которых пришлись в шею и грудь. От полученных ранений 79-летняя женщина умерла», - сообщает пресс-служба СКР по региону.

Осознав произошедшее, мужчина рассказал о смерти матери соседке, которая, обнаружив тело женщины с ножом в груди, обратилась в полицию.

На время предварительного следствия обвиняемый был заключен под стражу. Он признал вину, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. Уголовное дело направлено в суд.

Ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), по кторой квалифицировано преступление, предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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#убийство

Комментарии (5)

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Манагер

7 минут назад
Такая вот учесть матерей-одиночек.
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Ч,П,

10 минут назад
Алкоголь всему виной! А уж тем более хронический.В неправильном Союзе таких в ЛТП лечили и к труду * !
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Рамелло

41 минуту назад
Что смотрели то?
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Дикость!

48 минут назад
Хорошо, что в семье всё совершилось, а не на улицу пошёл злость срывать на чужих людях. Мама 79 лет, пьющая с сыном - это жесть.
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Лавочница

49 минут назад
Запретите телевидение. Именно оно и есть источник всех человеческих бед.
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