В Госдуме опровергли сообщения о штрафах для дачников за сорняки на участке

Никаких изменений в законодательства в отношении дачников и садоводов не было. Им не стоит бояться штрафов за борщевик или ромашку на земельном участке. Об этом заявил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Он объяснил, что постановление правительства о признаках неиспользования земельных участков или использования с нарушением законодательства касается только сельхозпроизводителей, сообщает dumatv.ru

«Никаких изменений законодательства не происходило в отношении дачников и в отношении садоводов. И тот документ, который приводится сейчас всеми информационными агентствами, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей, касается целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет», объяснил Николай Николаев.

Депутат добавил, что все законодательные нормы, принятые в предыдущие годы, в отношении дачников и огородников остаются в силе.

«Поэтому бояться дачникам каких-либо штрафов за то, что у них борщевик на участке или ромашка, не стоит. Что касается борщевика, то каждый дачник сам борется с такими растениями. Но не надо бояться или ожидать каких-либо санкций. Никаких оснований для этого просто нет», заверил парламентарий.





Более того, он назвал пиаром и хайпом на пустом месте высказывания, которые основываются на том, что люди не смогут проверить его достоверность.





Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что дачникам, которые не уничтожают на своем участке сорные растения, в том числе одуванчики, может грозить штраф от 300 до 10 тысяч рублей.