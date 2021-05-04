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40 минут назад
В Чехии названа истинная цель провокаций Праги против России
Инцидент с высылкой российских дипломатов из Чехии поставил на долгую паузу российско-чешские отношения…
Он с горечью констатировал, что истинная цель провокаций в отношении России заключается в том, чтобы Штаты нахваливали похлопыванием по плечу власти Чехии, и это единственная «выгода», сообщает cvn21.ru
С Россией — одной из сильнейших держав, у Праги давно парализованы отношения.
После заявления чешских политиков, через неделю о якобы причастной России к инциденту началась проверка информации, которая подтвердила, что доказательств вины Российской Федерации нет.
До сих пор Пражское правительство стремилось к выгодному взаимодействию с Москвой. Но на неопределенный срок, под давлением обстоятельств извне, похоронило все эти стремления, убежден посол.
Во время обострения международных кризисов политики часто используют тактику с «утечкой» информации из спецслужб. Когда впоследствии выясняется истинная правда, никто не обращает на нее внимания, поскольку целей своих дезинформация уже достигла.
Можно утверждать, что Чехия, основываясь лишь на своих предположениях, галантно отказалась от собственной выгоды от интересов в отношениях с Российской Федерацией. Большой интерес Праги был заключен в том, чтобы Российская Федерация участвовала в тендере на достройку атомной электростанции в Дукованах.
В Чехии названа истинная цель провокаций Праги против России…
Кроме того, была подготовлена с Российской стороной почва о покупке российской вакцины. Чешская страна предлагалась как вариант места проведения саммита США — Россия. Сейчас ни о чем подобном не может быть и речи, резюмирует Друлаг, потому что одобрение Вашингтона оказалось важнее всего остального.
«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — сказано в сообщении МИДа.
С Россией — одной из сильнейших держав, у Праги давно парализованы отношения.
После заявления чешских политиков, через неделю о якобы причастной России к инциденту началась проверка информации, которая подтвердила, что доказательств вины Российской Федерации нет.
До сих пор Пражское правительство стремилось к выгодному взаимодействию с Москвой. Но на неопределенный срок, под давлением обстоятельств извне, похоронило все эти стремления, убежден посол.
Во время обострения международных кризисов политики часто используют тактику с «утечкой» информации из спецслужб. Когда впоследствии выясняется истинная правда, никто не обращает на нее внимания, поскольку целей своих дезинформация уже достигла.
Можно утверждать, что Чехия, основываясь лишь на своих предположениях, галантно отказалась от собственной выгоды от интересов в отношениях с Российской Федерацией. Большой интерес Праги был заключен в том, чтобы Российская Федерация участвовала в тендере на достройку атомной электростанции в Дукованах.
В Чехии названа истинная цель провокаций Праги против России…
Кроме того, была подготовлена с Российской стороной почва о покупке российской вакцины. Чешская страна предлагалась как вариант места проведения саммита США — Россия. Сейчас ни о чем подобном не может быть и речи, резюмирует Друлаг, потому что одобрение Вашингтона оказалось важнее всего остального.
«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — сказано в сообщении МИДа.