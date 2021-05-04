Происшествия

58 минут назад

В Липецке обнаружен труп жителя Воронежской области

5 1494
#труп #река
1
В Липецке обнаружен труп жителя Воронежской области

Личность погибшего установлена, полицейские разыскивают его родственников.

2 мая в Липецке обнаружен труп мужчины. Тело найдено в полутра километрах от железнодорожного моста через реку Воронеж.

Полицейские по отпечаткам пальцев установили личность погибшего. 

- Погибший мужчина - житель Воронежской области 1986 года рождения. На теле нет следов насильственной смерти. Сотрудники полиции выясняют причины смерти мужчины и разыскивают его родственников, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

5 1494
#труп #река
1

Комментарии (5)

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33

17 минут назад
Ммм., По базе. Привлекался, Приводился. Задерживался. Сидел. Теперь понятно?
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ИМ

17 минут назад
Раз пальцы в базе МВД, значит привлекался, бедняга.
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Ммм.

21 минуту назад
В смысле -по отпечаткам пальцев?
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Люд

35 минут назад
В Воронеже дело прошлого искали паренька 86 года
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Настальгия

51 минуту назад
Помню , когда я был школьником , я с этого моста часто прыгал... Было весёлое тогда времечко...
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