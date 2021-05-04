В Липецке обнаружен труп жителя Воронежской области

Личность погибшего установлена, полицейские разыскивают его родственников.

2 мая в Липецке обнаружен труп мужчины. Тело найдено в полутра километрах от железнодорожного моста через реку Воронеж.



Полицейские по отпечаткам пальцев установили личность погибшего.



- Погибший мужчина - житель Воронежской области 1986 года рождения. На теле нет следов насильственной смерти. Сотрудники полиции выясняют причины смерти мужчины и разыскивают его родственников, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



