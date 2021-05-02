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Михаил Ефремов рассказал, что сидит в колонии с удовольствием

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Михаил Ефремов рассказал, что сидит в колонии с удовольствием

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом на семь с половиной лет колонии общего режима, рассказал в интервью "СтарХит" о своей жизни в местах лишения свободы.

Артист рассказал, что он в хорошем психологическом состоянии, но у него есть некоторые старые проблемы со здоровьем. Также ему пришлось привыкать к распорядку дня.

"Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца", — заявил Ефремов.

Артист рассказал, что пока не занимается творчеством, но ему приносят удовольствие некоторые виды досуга в месте заключения.

"Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика — мне это доставляет удовольствие. Проводятся, в том числе, футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы", — рассказал Ефремов.

Он также добавил, что много читает в свободное время.

Кроме того, артист сообщил, что ждет смягчения приговора при кассации, пишет ria.ru

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