В России

44 минуты назад

Туроператоры вывезли всех организованных российских туристов из Турции и Танзании

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#туризм #Турция #Танзания

Завершен вывоз организованных туристов из Турции и Танзании после введения ограничения на авиасообщение с этими странами.

Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, - сообщает Росавиация со ссылкой на данные Ростуризма.

"Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тыс. пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тыс. пассажиров", — говорится в сообщении Росавиации.

Уточняется, что из Танзании совершено 12 рейсов и вывезено более 4 тыс. туристов.

Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21,5 тыс. пассажиров. Российскими авиакомпаниями запланировано 14 рейсов. Программа вывозных рейсов до 1 июня будет корректироваться перевозчиками с учетом текущей загрузки, - поясняет Росавиация.

Авиасообщение России с Турцией и Танзанией было ограничено с 15 апреля по 1 июня.
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#туризм #Турция #Танзания

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