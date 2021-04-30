В России
44 минуты назад
Туроператоры вывезли всех организованных российских туристов из Турции и Танзании
Завершен вывоз организованных туристов из Турции и Танзании после введения ограничения на авиасообщение с этими странами.
Туроператоры завершили вывоз организованных туристов из Турции и Танзании, - сообщает Росавиация со ссылкой на данные Ростуризма.
"Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тыс. пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тыс. пассажиров", — говорится в сообщении Росавиации.
Уточняется, что из Танзании совершено 12 рейсов и вывезено более 4 тыс. туристов.
Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21,5 тыс. пассажиров. Российскими авиакомпаниями запланировано 14 рейсов. Программа вывозных рейсов до 1 июня будет корректироваться перевозчиками с учетом текущей загрузки, - поясняет Росавиация.
Авиасообщение России с Турцией и Танзанией было ограничено с 15 апреля по 1 июня.
"Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тыс. пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тыс. пассажиров", — говорится в сообщении Росавиации.
Уточняется, что из Танзании совершено 12 рейсов и вывезено более 4 тыс. туристов.
Ожидается, что в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов, на которых будет перевезено около 21,5 тыс. пассажиров. Российскими авиакомпаниями запланировано 14 рейсов. Программа вывозных рейсов до 1 июня будет корректироваться перевозчиками с учетом текущей загрузки, - поясняет Росавиация.
Авиасообщение России с Турцией и Танзанией было ограничено с 15 апреля по 1 июня.