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18 минут назад

Минимальную розничную цену хотят ввести для любого алкоголя

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#алкоголь
Минфин рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на все алкогольные напитки — с такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации, сообщают «Известия»

Сейчас МРЦ установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Введение минимальной планки на менее крепкий алкоголь возможно только после корректировки договора о ЕАЭС. Минфин подготовил проект изменений в этот документ, сообщил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов на совещании по проблемам пивоваренной отрасли. 

По словам чиновника, поправки Минфина предполагают предоставление государствам — участникам ЕАЭС права устанавливать МРЦ на все виды алкоголя и этиловый спирт. 

В ЕЭК уточнили, что проводят отраслевые совещания по совершенствованию договора, включая положение, регламентирующее возможности членов союза регулировать цены. Помимо предложения Минфина разрешить государствам устанавливать МРЦ на все виды спиртных напитков, в комиссию поступали и другие инициативы, уточнили там. В частности, о более широких возможностях ценового регулирования алкогольного рынка, а не только определения МРЦ. Впрочем, в настоящее время на экспертном уровне проходит обсуждение лишь предложения Российской Федерации. 

ФАС активно участвует в обсуждении этого вопроса на площадке ЕАЭС, заявили в службе. В 2021 году ведомство планирует провести анализ рынка алкогольной продукции, в том числе пивной, и уже направило запросы его участникам. По мнению службы, для формирования взвешенной позиции по МРЦ необходимо дождаться результатов исследования. 
44
#алкоголь

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