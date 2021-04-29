Профсоюзные лидеры России и депутат Госдумы Михаил Тарасенко встретились с металлургами НЛМК

28 апреля работники НЛМК встретились с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, председателем Горно-металлургического профсоюза России Алексеем Безымянных и депутатом Госдумы Михаилом Тарасенко. На встрече металлурги и профсоюзные лидеры обсудили трудовое законодательство.Гостей профсоюзным лидерам комбината и руководителями представила управляющий директор Новолипецкого металлургического комбината Татьяна Аверченкова.Михаил Тарасенко, прошедший путь от мастера до председателя профсоюзного комитета металлургического завода в Таганроге, 16 лет возглавлял Горно-металлургический профсоюз России, а сейчас является членом исполкома Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России. С октября 2014 года занимает пост первого заместителя председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы. Поэтому не удивительно, что металлурги завалили его вопросами.Начальник доменного цеха № 2 Андрей Сорокин попросил Михаила Тарасенко оценить изменения трудового законодательства в части охраны труда.— Закон о спецоценке условий труда принят в 2013 году и помогает определять опасность и вредность труда каждого. Теперь он интегрирован в Трудовой кодекс. При этом мы отстаиваем интересы как рабочих, так и работодателей. На серьезных предприятиях, таких как НЛМК, понимают первостепенность и важность безопасности труда. Одной из наших инициатив стало предложение, по которому работник должен отвечать за выполнение правил техники безопасности на своем рабочем месте, а за организацию безопасного труда должен отвечать работодатель.Начальник автотранспортного управления Олег Праслов попросил рассказать о новых законодательных инициативах, которые рассматривает Госдума.— Рассматриваются изменения в закон о занятости, которому же более 30 лет. За это время изменились организационные, технические и информационные возможности. Глобальный вопрос в этих правках — страхование безработицы. Пришло осознание, что для поддержания покупательской способности населения нужно помогать тем, кому действительно тяжело. Из фонда будущих поколений открыли «загашник» — это помогло тем, кто продолжал работать. Такую же функцию будет играть и социальный фонд по борьбе с безработицей. Мы предлагали это и раньше. Но в тучные годы нас не слышали и говорили, что мы хотим поощрять бездельников. Да, есть работодатели, не металлурги, которые говорят о непосильных налогах и отрицают форму соцстрахования. Я уверен, что новая Государственная дума примет осенью 2021 года закон о страховании занятости. Он определит, будет ли плательщиком работодатель, или фонд будет формироваться на условии 50/50 с бюджетом. Также разрабатываем поправки в закон об охране труда, шлифуем закон о дистанционной работе, так как было много вольных прочтений и злоупотреблений со стороны работодателей.В конце встречи металлурги и профсоюзные лидеры обсудили коллективные договоры, и попытки свести их к социальным пакетам, которые являются только частью документов правоустанавлиющих взаимоотношения работника и работодателя.— Очень важно, чтобы профсоюзы имели представителя в Государственной Думе и могли продолжать работу на законодательном уровне. 28 апреля на 25-й отчетно-выборной конференции Липецкого областного союза организации профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области» её участники единогласно поддержали Михаила Тарасенко в стремлении идти на выборы в Государственную думу нового созыва, — сообщил участникам встречи Михаил Шмаков.