В Липецкой области разрешили детские утренники

Также введены послабления для празднования Дня Победы.

Глава администрации Липецкой области внес изменения в региональное постановления «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Коррективы касаются организации части мероприятий.



Из постановления исключен запрет на проведение детских утренников. Кроме того, документ дополнен разрешением на проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Но организаторам рекомендуют руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями при проведении мероприятий, а их участникам соблюдать COVID-ограничения.



Вместе с этим запрет на проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в Липецкой области продлен до 31 мая 2021 года включительно.