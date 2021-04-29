Общество

24 минуты назад

В Липецкой области разрешили детские утренники

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#коронавирус
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В Липецкой области разрешили детские утренники

Также введены послабления для празднования Дня Победы.

Глава администрации Липецкой области внес изменения в региональное постановления «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Коррективы касаются организации части мероприятий.

Из постановления исключен запрет на проведение детских утренников. Кроме того, документ дополнен разрешением на проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Но организаторам рекомендуют руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями при проведении мероприятий, а их участникам соблюдать COVID-ограничения.

Вместе с этим запрет на проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в Липецкой области продлен до 31 мая 2021 года включительно.
316
#коронавирус
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