В Липецкую область возвращается тепло

С 29 по 30 апреля регион будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления.

1 мая через регион пройдет атмосферный фронт, который может принести умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 апреля - 6 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы, 30 апреля – 9-10 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 1 мая – 12-13 градусов тепла, что около нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.



День 29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 4 градуса мороза.

