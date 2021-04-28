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В Липецкую область возвращается тепло

3 1209
#потепление
1
В Липецкую область возвращается тепло

С 29 по 30 апреля регион будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления. 

1 мая через регион пройдет атмосферный фронт, который может принести умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 апреля - 6 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы, 30 апреля – 9-10 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 1 мая – 12-13 градусов тепла, что около нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, днем будет от +11 до +16 градусов. 

В Липецке переменная облачность,  преимущественно без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов. 

День 29 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +29 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 4 градуса мороза.  
3 1209
#потепление
1

Комментарии (3)

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пациент БСМП

14 минут назад
Плохая новость....быдляк на улице прибавится теперь!!!
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Николай Прокладкин

29 минут назад
Главное, что бы было сухо.
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Гость

29 минут назад
Плохо
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