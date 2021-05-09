Чулки для примы и полеты на дирижабле в прифронтовую полосу

Почти всю войну городской театр (так раньше назывался театр драмы имени Льва Толстого) провел в Липецке. Игрой липецких актеров восторгался маршал Катуков, формировавший у нас танковый корпус.

К 100-летию Липецкого академического театра драмы в его здании откроется музей. GOROD48 познакомился с частью экспозиции музея, посвященной военному периоду.В начале 1941 года театре работали 85 человек. К осени осталось всего 18 человек, многие ушли на фронт.— Мы играли каждый день, только теперь, в связи с введением комендантского часа, спектакли начинались в 17 часов… Иногда приходили с оружием, и, бывало, ещё шёл спектакль, а в зале раздавалась тихая команда: «На выход!», и мы знали, что наши зрители уходят на фронт, в бой. Война сплотила нас, — писала в воспоминаниях прима тех лет Нина Иванова.Игрой липецкой актрисы Нины Ивановой в спектакле «Коварство и любовь» был сражен генерал Михаил Катуков, который весной 1942 года формировал в Липецке 1-й танковый корпус. Позже корпус вступил в бой на рубеже Волово-Тербуны.В своей книге воспоминаний прославленный маршал бронетанковых войск писал: «Городской театр давал спектакли, и наши танкисты были желанными гостями у местных артистов. Помнится, показывали они несколько вечеров подряд «Коварство и любовь». В далекое и чуждое нам прошлое уносила зрителей-воинов романтическая драма Ф. Шиллера. Но бойцы корпуса воспринимали ее по-современному, их глубоко волновали перипетии разыгрываемого на сцене представления…»— Существует театральная байка, что Катуков заметил актрису и подарил ей фильдеперсовые чулки. Не знаю, насколько это правда. Материальное состояние было тогда тяжелое. Я прочитала в воспоминаниях актеров театра, что одна из актрис приходила на репетиции вообще босиком. Поэтому можно предположить, что хорошие фильдеперсовые чулки были отличным подарком для актрисы, — рассказала руководитель литературно-драматической части театра Любовь Колесникова.В архиве театра хранят программки военных спектаклей. В 1942 году театр дал 600 спектаклей и выступлений. Сейчас театре дает за год около 200 спектаклей.Актеры часто выступали в прифронтовой полосе. Причем, часто пешком, а реквизит везли на лошади по кличке Тузик. А на дальние расстояния летали даже на дирижабле.— Выезжали со спектаклями автобусами, приходилось и самолетами, а к летчикам на дирижаблях — простор: актеры, театральные реквизиты, декорации, а в центре дирижабля винтовая лестница, идущая вверх, а там уже — воин за пулеметом во время полета, — вспоминал актер А. Ефремов.— С концертными бригадами мы где только не побывали! Но особенное волнение я испытывала в госпиталях. У меня всегда было чувство вины, стыда перед этими искалеченными, видевшими смерть глаза — в глаза солдатами, кто рук лишился, кто ног, кто зрения, а я стою молодая, здоровая, живая. Ну, зачем все это фиглярство, — думалось мне. А потом, посмотришь, как теплеют их лица, как восторженно встречают, как с неохотой отпускают — кто не мог аплодировать стучали костылями о пол — понимаешь: твое искусство необходимо этим солдатам, — вспоминала актриса Нина Иванова.В военное время, чтобы как-то подкормить актеров председатель профкома Дмитрий Корсаков выбил для труппы огородики на территории Нижнего парка. Сам же и помогал артистам, которые мало разбирались в сельском хозяйстве, выращивать овощи. В труппе рассказывали, как одна из актрис решила посадить морковь, предварительно ее нарезав, как картошку. На огородах сажали кукурузу, из которой мололи муку, радовались урожаю помидоров.— Многие из города стремились уехать, эвакуироваться. Коллектив театра таких предложений не вносил. Когда я однажды спросил у директора театра Поварени, не думает ли он об эвакуации — фронт подходит все ближе? Александр Александрович ответил: «А где мы еще найдем такую благодарную аудиторию, как наша прифронтовая? Если можно, мы будем работать здесь, — написал в своих воспоминаниях доктор философских наук, профессор Серафим Никишов.Во время войны театр уезжал из Липецка только на два месяца, летом 1942 года в Моршанск. Когда по радио объявили о победе над Германией, актеры побежали в театр. Здание стояло у входа в Нижний парк. И одними из первых в городе водрузили на крыше красное знамя.