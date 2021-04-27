Коронавирус

сегодня, 11:34

За сутки в Липецкой области подтверждены 64 случая коронавирусной инфекции

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 64 случая коронавирусной инфекции

Сегодня в регионе от COVID-19 вылечились 119 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 64 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 27 апреля 2020 года за сутки выявили 24 случая COVID-19.

С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 29 647 случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 26 931 человек, умерли — 644 человека (по данным регионального оперштаба на 26 апреля умерли 640 человек).

За минувшие сутки в России подтверждены 8 053 случая коронавирусной инфекции, 392 человека умерли, 8 039 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 4 779 425 случаев коронавирусной инфекции, 4 402 678 человек выздоровели, 108 980 человек от COVID-19 умерли.
537
#коронавирус

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