Коронавирус
сегодня, 11:34
За сутки в Липецкой области подтверждены 64 случая коронавирусной инфекции
537
Сегодня в регионе от COVID-19 вылечились 119 человек.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 64 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 27 апреля 2020 года за сутки выявили 24 случая COVID-19.
С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 29 647 случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 26 931 человек, умерли — 644 человека (по данным регионального оперштаба на 26 апреля умерли 640 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 053 случая коронавирусной инфекции, 392 человека умерли, 8 039 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 4 779 425 случаев коронавирусной инфекции, 4 402 678 человек выздоровели, 108 980 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 29 647 случаев коронавирусной инфекции, выздоровел 26 931 человек, умерли — 644 человека (по данным регионального оперштаба на 26 апреля умерли 640 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 053 случая коронавирусной инфекции, 392 человека умерли, 8 039 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 4 779 425 случаев коронавирусной инфекции, 4 402 678 человек выздоровели, 108 980 человек от COVID-19 умерли.
537