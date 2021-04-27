Новое о коронавирусе к 27 апреля: ученые предупредили о повышенном риске смерти после COVID-19

По мнению ученых Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, осложнения после COVID-19 могут проявиться и повысить риск смертности в течение полугода после перенесенного заболевания – даже у тех, кто переболел в легкой форме.





Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели исследование постковидных последствий и пришли к выводу, что для многих граждан риск летального исхода в течение полугода после выздоровления очень велик. Даже легкие случаи болезни могут через шесть месяцев привести к тяжелому повторному течению и к повышенному риску смерти. Об этом сообщается в их работе, опубликованной в журнале Nature, передает «Российская газета».



В рамках исследования медики проанализировали данные о 87 тысячах пациентов с COVID-19 и сопоставили эту информацию с данными о пяти миллионах человек, которые не болели новой коронавирусной инфекцией. Для наблюдений ученые выбрали тех, кто пережил первые 30 дней болезни, так как им важны были последствия, а не течение заболевания. Анализ учёных также включал следующие полгода после выздоровления. Было установлено, что затяжные последствия коронавируса могут беспокоить больного довольно долго после выздоровления. В течение 6 месяцев риск летального исхода у переболевших COVID-19 увеличивается до 60% по сравнению с общей вероятностью для населения. Как пояснил старший автор исследования, доктор медицины Зияд Аль-Али, среди тех, кто проходил интенсивную терапию в стационаре и выздоровел после COVID-19, было 29 дополнительных смертей на 1 тысячу человек за этот же период – при том, эти смерти не регистрировались, как смерть от коронавирусной инфекции. А в целом избыточная смертность среди всех выживших после COVID-19 оценивалась в восемь человек на 1000 пациентов. Почти у всех пациентов в течение полугода сохраняются постоянный кашель, одышка и низкий уровень кислорода в крови, возникают головные боли, проблемы с памятью, искажения вкусов и обоняния, нарушения регуляции свертываемости крови, сбои в работе сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, а также желудочно-кишечного тракта. Кроме того, переболевшие могут страдать из-за депрессии, ощущений беспокойства, общего недомогания и утомляемости.



Кроме того, медики сравнили данные более 13 тысяч из этих пациентов (которые были госпитализированы с COVID-19), с данными примерно такого же числа людей, госпитализированных с сезонным гриппом – чтобы узнать, отличаются ли последствия новой инфекции от уже привычного гриппа. Выяснилось, что по сравнению с людьми, которые перенесли грипп в тяжёлой форме, у выживших после коронавируса пациентов оказалось больше проблем со здоровьем. При этом риск смерти в течение полугода у них был выше на 50%, чем у переболевших гриппом.



Исследователи планируют продолжать следить за здоровьем участников исследования, чтобы выявить воздействие вируса на организм после их болезни дальше.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 148 322 883 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 129 570 человек, вылечились 118 094 515 заразившихся. В России выявлено 4,77 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Турции и Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Аргентине, Колумбии, Польше, Иране, Мексике, Украине. Более миллиона заразившихся – в Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Канаде, Чили, Румынии, Ираке, а также к этой группе присоединились Филиппины.





