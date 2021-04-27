Общество
9 минут назад
Улица Зегеля перекрыта. Почти
Небольшой проезд оставлен для припаркованных на улице автомобилей.
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Улица Зегеля перекрыта для ремонта. Ночью подрядная организация, которая выиграла тендер на ремонт проезжей части, установила предупреждающие знаки и бетонные блоки у заезда во двор дома № 11 по улице Зегеля, у площадей Героев и Плеханова. О перекрытии улицы водителей предупреждают соответствующие знаки.
Кстати, на повороте с Зегеля на Гагарина оставили одну полосу для выезда личного автотранспорта — не все обратили внимание на объявление о перекрытии движения по дороге и оставили машины в парковочных карманах.
Также перекрыты выезды на дорогу со всех прилегающих территорий. Альтернативными маршрутами для водителей стали улицы Гагарина и Плеханова. Подъезд к домам организован через улицы Угловую, Желябова, Липовскую, Семашко и Верхнюю Логовую.
Не все были рады барьерам на выезде со двора.
Напомним, что в первую очередь рабочие демонтируют около шести тысяч погонных метров бортового камня, после чего начнут ремонт самого покрытия проезжей части.
Пассажирский транспорт во время ремонта будет ходить по улице Плеханова с сохранением всех расположенных на ней остановок:
Некоторые надеялись ранним утром уехать со старой остановки, но быстро ориентировались и шли на улицу Плеханова.
- маршрут №36 в сторону гипермаркета «Аршин» будет следовать так: «Ж/д вокзал – ул.Гагарина - пл.Героев – ул.Плеханова – пл.Соборная (мимо ЦУМа) - Петровский проезд – пл.Революции – ул.Советская – пл.Победы – далее по утвержденной схеме». В сторону ж/д вокзала – «п.Сырский Рудник – пр.Победы – пл.Революции – пл.Театральная – ул.Плеханова – пл.Героев – …»;
- автобусы №№306, 322, 325 и 359 пойдут с улицы Гагарина до площади Театральной через Плеханова, аналогично – в обратном направлении;
- маршрут № 345 будет работать по схеме: «…- ул.Гагарина - ул.Ленина - пл.Соборная (мимо ЦУМа) – ул.Плеханова – пл.Героев -…»;
- маршрут №300 будет следовать через улицы Студеновская и Гагарина, не заезжая на улицу Плеханова.
Кстати, на повороте с Зегеля на Гагарина оставили одну полосу для выезда личного автотранспорта — не все обратили внимание на объявление о перекрытии движения по дороге и оставили машины в парковочных карманах.
Также перекрыты выезды на дорогу со всех прилегающих территорий. Альтернативными маршрутами для водителей стали улицы Гагарина и Плеханова. Подъезд к домам организован через улицы Угловую, Желябова, Липовскую, Семашко и Верхнюю Логовую.
Не все были рады барьерам на выезде со двора.
Напомним, что в первую очередь рабочие демонтируют около шести тысяч погонных метров бортового камня, после чего начнут ремонт самого покрытия проезжей части.
Пассажирский транспорт во время ремонта будет ходить по улице Плеханова с сохранением всех расположенных на ней остановок:
Некоторые надеялись ранним утром уехать со старой остановки, но быстро ориентировались и шли на улицу Плеханова.
- маршрут №36 в сторону гипермаркета «Аршин» будет следовать так: «Ж/д вокзал – ул.Гагарина - пл.Героев – ул.Плеханова – пл.Соборная (мимо ЦУМа) - Петровский проезд – пл.Революции – ул.Советская – пл.Победы – далее по утвержденной схеме». В сторону ж/д вокзала – «п.Сырский Рудник – пр.Победы – пл.Революции – пл.Театральная – ул.Плеханова – пл.Героев – …»;
- автобусы №№306, 322, 325 и 359 пойдут с улицы Гагарина до площади Театральной через Плеханова, аналогично – в обратном направлении;
- маршрут № 345 будет работать по схеме: «…- ул.Гагарина - ул.Ленина - пл.Соборная (мимо ЦУМа) – ул.Плеханова – пл.Героев -…»;
- маршрут №300 будет следовать через улицы Студеновская и Гагарина, не заезжая на улицу Плеханова.