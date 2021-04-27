Улица Зегеля перекрыта. Почти

Небольшой проезд оставлен для припаркованных на улице автомобилей.







Не все были рады барьерам на выезде со двора.





Некоторые надеялись ранним утром уехать со старой остановки, но быстро ориентировались и шли на улицу Плеханова.

Улица Зегеля перекрыта для ремонта. Ночью подрядная организация, которая выиграла тендер на ремонт проезжей части, установила предупреждающие знаки и бетонные блоки у заезда во двор дома № 11 по улице Зегеля, у площадей Героев и Плеханова. О перекрытии улицы водителей предупреждают соответствующие знаки.Кстати, на повороте с Зегеля на Гагарина оставили одну полосу для выезда личного автотранспорта — не все обратили внимание на объявление о перекрытии движения по дороге и оставили машины в парковочных карманах.Также перекрыты выезды на дорогу со всех прилегающих территорий. Альтернативными маршрутами для водителей стали улицы Гагарина и Плеханова. Подъезд к домам организован через улицы Угловую, Желябова, Липовскую, Семашко и Верхнюю Логовую.Напомним, что в первую очередь рабочие демонтируют около шести тысяч погонных метров бортового камня, после чего начнут ремонт самого покрытия проезжей части.Пассажирский транспорт во время ремонта будет ходить по улице Плеханова с сохранением всех расположенных на ней остановок:- маршрут №36 в сторону гипермаркета «Аршин» будет следовать так: «Ж/д вокзал – ул.Гагарина - пл.Героев – ул.Плеханова – пл.Соборная (мимо ЦУМа) - Петровский проезд – пл.Революции – ул.Советская – пл.Победы – далее по утвержденной схеме». В сторону ж/д вокзала – «п.Сырский Рудник – пр.Победы – пл.Революции – пл.Театральная – ул.Плеханова – пл.Героев – …»;- автобусы №№306, 322, 325 и 359 пойдут с улицы Гагарина до площади Театральной через Плеханова, аналогично – в обратном направлении;- маршрут № 345 будет работать по схеме: «…- ул.Гагарина - ул.Ленина - пл.Соборная (мимо ЦУМа) – ул.Плеханова – пл.Героев -…»;- маршрут №300 будет следовать через улицы Студеновская и Гагарина, не заезжая на улицу Плеханова.