Общество

9 минут назад

Улица Зегеля перекрыта. Почти

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#дороги #ремонт #перекрытие
Улица Зегеля перекрыта. Почти

Небольшой проезд оставлен для припаркованных на улице автомобилей.

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Улица Зегеля перекрыта для ремонта. Ночью подрядная организация, которая выиграла тендер на ремонт проезжей части, установила предупреждающие знаки и бетонные блоки у заезда во двор дома № 11 по улице Зегеля, у площадей Героев и Плеханова. О перекрытии улицы водителей предупреждают соответствующие знаки.

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Кстати, на повороте с Зегеля на Гагарина оставили одну полосу для выезда личного автотранспорта — не все обратили внимание на объявление о перекрытии движения по дороге и оставили машины в парковочных карманах.

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Также перекрыты выезды на дорогу со всех прилегающих территорий. Альтернативными маршрутами для водителей стали улицы Гагарина и Плеханова. Подъезд к домам организован через улицы Угловую, Желябова, Липовскую, Семашко и Верхнюю Логовую. 

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Не все были рады барьерам на выезде со двора.

Напомним, что в первую очередь рабочие демонтируют около шести тысяч погонных метров бортового камня, после чего начнут ремонт самого покрытия проезжей части.

Пассажирский транспорт во время ремонта будет ходить по улице Плеханова с сохранением всех расположенных на ней остановок:

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Некоторые надеялись ранним утром уехать со старой остановки, но быстро ориентировались и шли на улицу Плеханова.

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- маршрут №36 в сторону гипермаркета «Аршин» будет следовать так: «Ж/д вокзал – ул.Гагарина - пл.Героев – ул.Плеханова – пл.Соборная (мимо ЦУМа) - Петровский проезд – пл.Революции – ул.Советская – пл.Победы – далее по утвержденной схеме». В сторону ж/д вокзала – «п.Сырский Рудник – пр.Победы – пл.Революции – пл.Театральная – ул.Плеханова – пл.Героев – …»;

- автобусы №№306, 322, 325 и 359 пойдут с улицы Гагарина до площади Театральной через Плеханова, аналогично – в обратном направлении;

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- маршрут № 345 будет работать по схеме: «…- ул.Гагарина - ул.Ленина - пл.Соборная (мимо ЦУМа) – ул.Плеханова – пл.Героев -…»;

- маршрут №300 будет следовать через улицы Студеновская и Гагарина, не заезжая на улицу Плеханова.

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#дороги #ремонт #перекрытие

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