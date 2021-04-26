Общество

14 минут назад

9 мая по площади Героев промаршируют 200 военнослужащих

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#День Победы
9 мая по площади Героев промаршируют 200 военнослужащих

Ветеранов на площади привезут сотрудники соцзащиты.

В связи с эпидемиологической обстановкой День Победы в Липецке проведут с соблюдением необходимых мер безопасности и ограниченным количеством участников. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 9 мая в городских парках организуют концерты, а на Городище – кинотеатр под открытым небом. Кроме того, липчане смогут присоединиться к акции «Поём двором» - выйти на балконы и вместе с соседями исполнить хором песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы», а также принять участие в акции «Фонарики Победы» - в память о народном подвиге вечером в окнах многоэтажек зажгут свечки и фонарики.

Возложение цветов и гирлянды Славы в День Победы традиционно состоится на площади Героев. Здесь же пройдет и торжественный парад, в котором примут участие более 200 военнослужащих. Поздравлять ветеранов будут в максимально удобном и безопасном формате. Сотрудники соцзащиты привезут их на мероприятие, а после доставят домой.

6 мая в 10:00 на площади Героев состоится репетиция парада. Это приведёт к ограничению движения на данном участке улично-дорожной сети. О времени перекрытия и схемах объездов липчанам сообщат дополнительно.

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#День Победы

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