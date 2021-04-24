Липчане стали призёрами чемпионата России по древнейшему единоборству мира

На этот раз на вершину пьедестала почёта никто не поднялся, но медалистов оказалось пятеро.

Липецкие бойцы завоевали пять медалей в чемпионате России по древней борьба панкратион.Турнир в Севастополе проходил в трёх возрастных группах и собрал огромное количество участников – более 800 человек из 51 региона страны.Среди липчан ближе всех к «золоту» подобрался выступавший в самой старшей возрастной группе 2002-03 г.р. Ильяс Тешаев. Липецкий динамовец считался одним из главных фаворитов в весовой категории до 66 кг, ведь в 2019 году он становился чемпионом мира среди юношей. И на этот раз Тешаев уверенно шёл к медали: выиграл два боя у сильных соперников, но во втором поединке получил травму, которая не позволила победить в финале. Итог – 2-е место.Ровесник Тешаева победитель первенства ЦФО Владимир Панков в весовой категории до 77 кг тоже выиграл два боя и потерпел одно поражение, заняв 3-е место.На вторую ступень пьедестала почёта поднялся воспитанник относительно недавно открытого в Липецке спортивного клуба «Юный спасатель» Богдан Коровин. Среди ребят 2004-05 г.р. в весе до 58 кг он одержал две победы и уступил только в финале.Представительница Грязинского района Алёна Брагина и воспитанница липецкого «Динамо» Елизавета Диагенова получили по «бронзовой» медали среди девушек 2004-05 г.р. в весовой категории до 65 кг.Призёров первенства России подготовили тренеры Школы боевых искусств Игоря Воротынцева Валерий Коростинский, Максим Сафонов, Андрей Шишкин, Павел Кузнецов и Денис Денисов.Панкратион – единоборство, на протяжении семи веков входившее в программу древнегреческих Олимпийских Игр. Его создателями считаются мифические Геракл и Тесей. В конце XX века единоборство было воссоздано по письменным источникам, адаптировано к современным условиям. Напоминает смешанные единоборства: правилами допускаются удары руками и ногами, броски, болевые и удушающие приёмы, которые можно применять не только лежа в партере, но и в стойке.