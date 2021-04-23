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Египет и Россия договорились о полном возобновлении авиасообщения

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#Египет #туризм #авиасообщение

Возобновляются полеты из России в египетские курорты.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин договорились в ходе телефонного разговора в пятницу об открытии авиасообщения из России в курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх, - говорится в заявлении канцелярии египетского лидера.

"В ходе телефонного разговора президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом РФ Владимиром Путиным... достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха", - заявил представитель египетского лидера Бассам Рад.

По его словам, стороны успешно взаимодействуют в сфере туризма, а египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям, - передает РИА Новости.

Ранее на неделе источник в авиационных кругах заявил "Интерфаксу", что авиасообщение с египетскими курортами будет возобновлено во второй декаде мая.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина ранее сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что туроператорам потребуется от нескольких дней до недели на организацию чартерных программ в Хургаду и Шарм-аль-Шейх, в самом Египте к приему российских туристов все готово.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя завершилась в начале февраля. За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз они оказывались недостоверной.
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#Египет #туризм #авиасообщение

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