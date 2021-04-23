На всех липчан найдут управу

Горсовету представили Положение «О департаменте развития территорий администрации Липецка».

Сегодня на заседание сразу трех постоянных комиссий Липецкого горсовета мэрия вынесла проект Положения «О департаменте развития территорий администрации Липецка».Удивительно, но эта тема, в свое время наделавшая много шума, на этот раз, как показалось, мало кого заинтересовала. У докладчика, начальника управления Левобережным округом администрации города Липецка Антона Затонских (о котором говорят как о будущем председателе нового ведомства в составе городской администрации) спросили лишь, останется ли при появлении департамента в мэрии управление главного смотрителя? Останется, ответил чиновник. Но непонятно, чем это самое УГС будет заниматься, если фактически все его полномочия уйдут новой структуре?Положением «О департаменте развития территорий администрации Липецка» предусмотрено, что все полномочия, ранее закрепленные за управлениями территориальными округами (они упраздняются как самостоятельные ведомства, становясь управлениями в составе департамента), а также полномочия по организации проведения земляных работ, контролю за уборкой территории города, организации работ по демонтажу, вывозу, хранению и утилизации самовольно установленных временных сооружений и разукомплектованных транспортных средств, ранее закрепленные за департаментом дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, переходят новой структуре.Помимо этого, в Положении закрепляются полномочия по участию в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (сейчас все «мусорные вопросы» находятся в ведении департамента ЖКХ). Кроме того, Положением предусмотрены полномочия по разработке и подготовке изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории города, по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, а также осуществление полномочий учредителя МКУ «Городской центр рекламы», закрепленные ранее за департаментом градостроительства и архитектуры администрации Липецка.- Передача новому департаменту полномочий указанных структурных подразделений администрации позволит усилить работу администрации города по выявлению и устранению нарушений в сфере благоустройства, профилактики, выявления и пресечения правонарушений, предусмотренных КоАП Липецкой области, - заметил Антон Затонских.Начальник управления Левобережным округом мэрии также отметил, что новый департамент будет активно привлекать общественность к решению проблем содержания и развития территории, созданию комфортной городской среды, закреплению отдельных территорий города за конкретными сотрудниками ведомства для более эффективного, чем сейчас, взаимодействия с горожанами, оперативным выявлением и устранением нарушений.Ранее GOROD48 сообщал, что реформа мэрии, предполагающая создание департамента развития территорий, предполагает появление в его составе территориальных управ. Вице-мэр Липецка Галина Пономарева (уже уволившаяся), обещала, что на первом этапе их будет 17. Следующий шаг - 22 управы. В перспективе их станет 36, по числу депутатских округов. А мэр Липецка Евгения Уваркина заявила, что управы ей нужны, чтобы «уйти от принципа групповой безответственности, когда управления округами отвечают за все». Офисы управ разместятся частично в муниципальных помещениях, частично - в новых зданиях, построенных по партийному проекту «Единой России».Опять-таки ранее сообщалось, что новое ведомство предполагает 115 штатных единиц (34 муниципальных служащих и 81 сотрудник, не являющийся чиновником). В департамент уйдут уже действующие муниципальные служащие из управлений округов, специалисты департаментов ЖКХ, градостроительства и архитектуры, МКУ «Городской центр рекламы» и управления главного смотрителя.На следующей сессии горсовета депутаты проголосуют за новый департамент, который, по данным GOROD48, должен заработать уже в мае.