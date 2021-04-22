10 минут назад
Сильнейшие спортсмены России разыграют у Октябрьского моста награды чемпионата области по мотокроссу
24 и 25 апреля в Липецке пройдет чемпионат области по мотокроссу. Соревнования организует и проводит ЛРСОО «Федерация Мотоциклетного Спорта» при поддержке администрации Липецка и управления физической культуры и спорта.
Зрителей ждет захватывающая дух борьба машин, а так же борьба характеров настоящих мужчин и рёв моторов, - рассказали в федерации.
Спортивный уик-энд продлится два дня. Торжественное открытие и старт заездов состоится 24 апреля. В этот день выступают классы 85 куб. см, самый зрелищный класс OPEN и «ветераны». 25 апреля определятся сильнейшие мотокроссмены в классе 65 куб. см, 125 куб. см (юниоры) и OPEN2.
Организаторы чемпионата обустроят зоны кемпинга, отдыха и общепита, выставку оружия от регионального отделения ДОСААФ, для самых маленьких зрителей будет работать детская площадка с аниматорами. В субботу вечером - концертная программа участием липецких исполнителей.
Вход на чемпионат свободный.
Еще в рубрике
08.04.2021 14:13Спорт