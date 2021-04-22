Сильнейшие спортсмены России разыграют у Октябрьского моста награды чемпионата области по мотокроссу

24 и 25 апреля в Липецке пройдет чемпионат области по мотокроссу. Соревнования организует и проводит ЛРСОО «Федерация Мотоциклетного Спорта» при поддержке администрации Липецка и управления физической культуры и спорта.

Как сообщает ЛРСОО «Федерация Мотоциклетного Спорта», в Липецк приедут сильнейшие спортсмены России, финалисты чемпионата России и Европы.



Зрителей ждет захватывающая дух борьба машин, а так же борьба характеров настоящих мужчин и рёв моторов, - рассказали в федерации.



Спортивный уик-энд продлится два дня. Торжественное открытие и старт заездов состоится 24 апреля. В этот день выступают классы 85 куб. см, самый зрелищный класс OPEN и «ветераны». 25 апреля определятся сильнейшие мотокроссмены в классе 65 куб. см, 125 куб. см (юниоры) и OPEN2.

Организаторы чемпионата обустроят зоны кемпинга, отдыха и общепита, выставку оружия от регионального отделения ДОСААФ, для самых маленьких зрителей будет работать детская площадка с аниматорами. В субботу вечером - концертная программа участием липецких исполнителей.



Вход на чемпионат свободный.

