Спорт

10 минут назад

Сильнейшие спортсмены России разыграют у Октябрьского моста награды чемпионата области по мотокроссу

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#мотокросс
Сильнейшие спортсмены России разыграют у Октябрьского моста награды чемпионата области по мотокроссу

24 и 25 апреля в Липецке пройдет чемпионат области по мотокроссу.  Соревнования организует и проводит ЛРСОО «Федерация Мотоциклетного Спорта» при поддержке администрации Липецка и  управления физической культуры и спорта.

Как сообщает ЛРСОО «Федерация Мотоциклетного Спорта», в Липецк приедут сильнейшие спортсмены России, финалисты чемпионата России и Европы. 

Зрителей ждет захватывающая дух борьба машин, а так же борьба характеров настоящих мужчин и рёв моторов, - рассказали в федерации.

 Спортивный уик-энд продлится два дня. Торжественное открытие и старт заездов состоится 24 апреля. В этот день выступают классы 85 куб. см, самый зрелищный класс OPEN и «ветераны». 25 апреля определятся сильнейшие мотокроссмены в классе 65 куб. см, 125 куб. см (юниоры) и OPEN2.
Организаторы чемпионата обустроят зоны кемпинга, отдыха и общепита, выставку оружия от регионального отделения ДОСААФ, для самых маленьких зрителей будет работать детская площадка с аниматорами. В субботу вечером - концертная программа участием липецких исполнителей. 

Вход на чемпионат свободный.
73
#мотокросс

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