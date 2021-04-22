В 50 домах региона идут работы по капитальному ремонту

Руководство регионального ФКР инспектировало работу подрядчиков, указало на пути решения возникающих вопросов

Генеральный директор Фонда капитального ремонта в Липецкой области Елена Бабикова совершила объезд многоквартирных домов, где ведутся работы. В региональном центре и области подрядчики этой весной приступили к ремонту порядка 50-ти многоквартирных домов. Комиссия проверила, как идут работы на примере нескольких домов в Липецке.

Первой точкой объезда стала многоэтажка на улице Терешковой. Этот дом построили в 1977 году. В 2021 году здесь планируют выполнить ремонт фасада, остальные работы в рамках капитального ремонта проведут до 2028 года.

Ремонт любого фасада должен согласовываться с обликом города. На этот важный момент обратила внимание исполняющая обязанности главного архитектора Липецк Диана Полуэктова. Она уточнила, что выбор того или иного цвета и стиля ремонта фасада — задача экспертов. Иногда дело спорится и верный гармоничный вариант находится сразу, иногда приходится провести не одно выездное совещание, чтобы верно выбрать эстетически правильный проект обновления фасада. Так произошло, к примеру, с ремонтом дома №24 на улице Терешковой: архитекторы долго спорили про выбор цветов.

- Раньше на этом доме была плитка. Ее демонтировали, было принято решение сделать штукатурку и окрашивание. Решение разработали и по балконам: их облицуют металлокассетами, а также используют их на прилегающих стенах. Главное — подобрать грамотное сочетание цветов, - рассказала исполняющая обязанности главного архитектора Липецка Диана Полуэктова. - Моя задача, как главного архитектора, предлагать и согласовывать цветовое решение по дому, где предстоит ремонт, и домам, которые прилегают к нему. Здесь важно давать и предлагать решения, которые учитывают существующую застройку и все объекты, которые в ближайшее время будут отремонтированы. Этот дом будет просматриваться с улицы Терешковой, проезжей части, площадки у ДС «Звездный».При выборе колористического решения должны быть грамотно подобраны цвета, чтобы рядомстоящие дома не диссонировали, а смотрелись гармонично и воспитывали эстетическое восприятие у горожан. Можно заметить, что в числе выбранных цветов есть оранжевый и темно-серый. Он создает единую линию со зданием спортивной школы, которая оформлена в этом же тоне. Это сделано для создания единого цветового пространства.

Гармонично впишется в облик центра Липецка и дом №1 на улице Зегеля. Эта пятиэтажка 1958 года постройки – уникальный для Липецка дом с двором-колодцем как в Санкт-Петербурге. Обновление фасада здесь начали в 2020 году. Подрядчик отремонтировал фасад по «красной линии». Еще раньше здесь заменили инженерные сети. Этой весной приступили к ремонту внутреннего двора. Он в своей колористике будет полностью соответствовать начатому с внешней стороны ремонту. Продолжатся работы с сетями и будет сделана новая кровля. Дом оказался задачей со «звездочкой» в плане водоотведения.

- Дом находится в сердце города, очень интересный объект. Не сказать, что здесь мы столкнулись со сложными архитектурными элементами. С точки зрения производства работ, которые мы начали в 2020 году и заканчиваем в текущем, проблем не было. Основная задача стояла в подборе цвета: мы делали несколько выкрасов, согласовывали проект с главным архитектором, подбирали сочетание цветов вместе с жителями и учитывали существующую отделку, в том числе — нежилых помещений. Думаю, нам удалось выбрать гармоничное колористическое решение. Внутри двора оно сохранится. В этом проекте мы решили отказаться от металлокассет на балконах, оставим их открытыми, так как они очень красивые и создают интересный облик здания, - рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта в Липецкой области Елена Бабикова. - В этом году будет продолжать замену системы водоотведения. Здесь она уникальна. Мы столкнулись и с инженерными интересными задачами, и с недопуском в квартиры. Сейчас удалось найти варианты их оперативного решения.

Дом №2 по улице Малые Ключи станет двойником своего соседа — дома №1, который отремонтировали ранее. В этом году многоэтажку ожидает комплексный капитальный ремонт. Подрядная организация обновит крышу, фасад и инженерные коммуникации. Изначально в этом доме планировали отремонтировать в 2020 году крышу и фасад, а в 2021 году – инженерные сети. По инициативе жителей весь комплекс работ перенесли на 2021 год. Это один из тех домов, где жители активно участвуют в ходе капитального ремонта, начиная с момента проектирования, что даёт возможность максимально учесть все пожелания собственников с учетом технических нормативов и требования к градостроительному облику.

Работы в рамках капитального ремонта в 2021 году охватят в Липецкой области 304 многоквартиных дома. Задачи разные — от замены лифтов до полного комплекса по инженерии и обликам.



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