В Липецке определили победителей Всероссийской олимпиады для школьников по географии

На базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии. В этом году за дипломы победителей и призёров боролись рекордное количество участников - 265 школьников из 64 регионов России.

«Для нас большая честь принимать финалистов Всероссийской олимпиады школьников по географии. Неслучайно площадкой проведения заключительного этапа стал наш университет , который носит имя выдающегося географа, ботаника, статиста, общественного и государственного деятеля, нашего земляка, Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Участники показали не только прекрасное знание географии, но и эрудицию, и широкий кругозор. По-другому и не могло быть, ведь сегодня изучение географии предполагает тесную связь с другими дисциплинами: физикой, экономикой, химией, историей. Да и сама она превратилась в сложную и разветвленную систему наук и прикладных отраслей – это большие геоданные, геоинформационные технологии, космические съемки, нейросети и конечно, нестандартное географическое мышление», - отметила ректор Нина Федина.





Участники преодолели три этапа испытаний. В теоретическом туре школьники решали географические задачи и давали логически обоснованные ответы на вопросы. В практическом (полевом) туре участники демонстрировали умения и навыки ориентирования, исследовательской работы на местности и способности применять на практике географические знания. Третьим стал тестовый тур.







« Университет не каждый год проводит такие мероприятия федерального масштаба, но при этом организация олимпиады прошла на самом высоком уровне! Хочу отметить конструктивное и дружеское общение с администрацией вуза, прекрасную, четкую работу волонтеров, отличные бытовые условия для гостей Липецка», - подчеркнул председатель Центральной предметно-методической комиссии по географии и председатель жюри Дмитрий Викторович Богачев.

Торжественное объявление победителей прошло в онлайн-режиме. Школьники, их родители и наставники могли подключиться к прямой трансляции из любого уголка страны.

По итогам олимпиады победителями признаны 21 участник. Еще 97 участников олимпиады удостоились звания призеров, в числе которых единственный участник из Липецкой области Павел Жуков.





Победители и призеры получат право льготного поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Много слов благодарности прозвучали в адрес организаторов олимпиады и волонтеров как от сопровождающих делегации, так и от самих участников. Были отмечены доброжелательная атмосфера, прекрасная организация, отличные условия проживания и быстрое решение всех вопросов.

«В этой олимпиаде прекрасно абсолютно все, начиная с душевного приема и заканчивая четкой организацией. Все волонтеры работают очень слаженно, искренне и истинно поддерживают каждого участника, независимо от команды, делятся интересным опытом. Каждый из них заслуживает приз зрительских симпатий и всех возможных регалий. Они – истинное воплощение мастерства общения и поддержки. Очень заботливые, внимательные и веселые. Каждый наш момент, проведенный вместе – бесценный опыт искреннего взаимодействия и самого уютного счастья!

Липецк – это про тепло, дружбу, душу и красоту! Спасибо Вам большое за организованный праздник, праздник для каждого!», - оставили свой отзыв о пребывании на заключительном этапе сопровождающие одной из делегаций.



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