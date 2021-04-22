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В Липецке определили победителей Всероссийской олимпиады для школьников по географии
На базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии. В этом году за дипломы победителей и призёров боролись рекордное количество участников - 265 школьников из 64 регионов России.
«Для нас большая честь принимать финалистов Всероссийской олимпиады школьников по географии. Неслучайно площадкой проведения заключительного этапа стал наш университет, который носит имя выдающегося географа, ботаника, статиста, общественного и государственного деятеля, нашего земляка, Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Участники показали не только прекрасное знание географии, но и эрудицию, и широкий кругозор. По-другому и не могло быть, ведь сегодня изучение географии предполагает тесную связь с другими дисциплинами: физикой, экономикой, химией, историей. Да и сама она превратилась в сложную и разветвленную систему наук и прикладных отраслей – это большие геоданные, геоинформационные технологии, космические съемки, нейросети и конечно, нестандартное географическое мышление», - отметила ректор Нина Федина.
Участники преодолели три этапа испытаний. В теоретическом туре школьники решали географические задачи и давали логически обоснованные ответы на вопросы. В практическом (полевом) туре участники демонстрировали умения и навыки ориентирования, исследовательской работы на местности и способности применять на практике географические знания. Третьим стал тестовый тур.
« Университет не каждый год проводит такие мероприятия федерального масштаба, но при этом организация олимпиады прошла на самом высоком уровне! Хочу отметить конструктивное и дружеское общение с администрацией вуза, прекрасную, четкую работу волонтеров, отличные бытовые условия для гостей Липецка», - подчеркнул председатель Центральной предметно-методической комиссии по географии и председатель жюри Дмитрий Викторович Богачев.
Торжественное объявление победителей прошло в онлайн-режиме. Школьники, их родители и наставники могли подключиться к прямой трансляции из любого уголка страны.
По итогам олимпиады победителями признаны 21 участник. Еще 97 участников олимпиады удостоились звания призеров, в числе которых единственный участник из Липецкой области Павел Жуков.
Победители и призеры получат право льготного поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
Много слов благодарности прозвучали в адрес организаторов олимпиады и волонтеров как от сопровождающих делегации, так и от самих участников. Были отмечены доброжелательная атмосфера, прекрасная организация, отличные условия проживания и быстрое решение всех вопросов.
«В этой олимпиаде прекрасно абсолютно все, начиная с душевного приема и заканчивая четкой организацией. Все волонтеры работают очень слаженно, искренне и истинно поддерживают каждого участника, независимо от команды, делятся интересным опытом. Каждый из них заслуживает приз зрительских симпатий и всех возможных регалий. Они – истинное воплощение мастерства общения и поддержки. Очень заботливые, внимательные и веселые. Каждый наш момент, проведенный вместе – бесценный опыт искреннего взаимодействия и самого уютного счастья!
Липецк – это про тепло, дружбу, душу и красоту! Спасибо Вам большое за организованный праздник, праздник для каждого!», - оставили свой отзыв о пребывании на заключительном этапе сопровождающие одной из делегаций.
PR