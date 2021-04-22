Коронавирус

14 минут назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 70 случаев коронавирусной инфекции

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 70 случаев коронавирусной инфекции

Сегодня в регионе никто не вылечился от COVID-19.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 70 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 четыре человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 22 апреля 2020 года за сутки выявили 24 случая COVID-19.

С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 29 315 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 255 человек, умерли — 625 человек (по данным регионального оперштаба на 21 апреля умерли 622 человека).

За минувшие сутки в России подтверждены 8 996 случаев коронавирусной инфекции, 397 человек умерли, 8 934 человека выздоровели.

С начала пандемии в России выявлен 4 736 121 случай коронавирусной инфекции, 4 361 807 человек выздоровели, 107 103 человека от COVID-19 умерли.
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#коронавирус
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