Коронавирус
14 минут назад
За сутки в Липецкой области подтверждены 70 случаев коронавирусной инфекции
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Сегодня в регионе никто не вылечился от COVID-19.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 70 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 четыре человека. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф. 22 апреля 2020 года за сутки выявили 24 случая COVID-19.
С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 29 315 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 255 человек, умерли — 625 человек (по данным регионального оперштаба на 21 апреля умерли 622 человека).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 996 случаев коронавирусной инфекции, 397 человек умерли, 8 934 человека выздоровели.
С начала пандемии в России выявлен 4 736 121 случай коронавирусной инфекции, 4 361 807 человек выздоровели, 107 103 человека от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в регионе зарегистрированы 29 315 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 26 255 человек, умерли — 625 человек (по данным регионального оперштаба на 21 апреля умерли 622 человека).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 996 случаев коронавирусной инфекции, 397 человек умерли, 8 934 человека выздоровели.
С начала пандемии в России выявлен 4 736 121 случай коронавирусной инфекции, 4 361 807 человек выздоровели, 107 103 человека от COVID-19 умерли.
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