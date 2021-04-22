Общество
сегодня, 09:04
Липецкие граффити обсудят с архитектором
434
Осуществлённые и планируемые проекты разберут на «Architalk».
Третья встреча открытого клуба «Architalk» будет посвящена уличной живописи. Как сообщили GOROD48 в управлении строительства и архитектуры Липецкой области, встреча участников проекта состоится в галерее «Буксир» в пятницу, 23 апреля, в 16 часов.
- На заседании клуба состоится презентация проекта «АРТ МАФ», пройдет открытое выступление «Городская среда как арт-пространство». Спикером этого блока станет Евгения Мельгунова – член совета молодежи Союза архитекторов России, руководитель Молодежной секции Липецкой организации Союза архитекторов России, - сообщили в ведомстве. – Тему «Граффити в городе» раскроет Диана Полуэктова – исполняющая обязанности главного архитектора Липецка.
На встречу особо ждут граффити-художников, а также всех неравнодушных к архитектуре. Заявки принимают здесь.
Напомним, ранее городской департамент архитектуры объявило о поиске граффити-художников и сборе их проектов. Городские власти планируют реализовать несколько новых крупных проектов стрит-арта в Липецке. Все детали пока держат в секрете.
- На заседании клуба состоится презентация проекта «АРТ МАФ», пройдет открытое выступление «Городская среда как арт-пространство». Спикером этого блока станет Евгения Мельгунова – член совета молодежи Союза архитекторов России, руководитель Молодежной секции Липецкой организации Союза архитекторов России, - сообщили в ведомстве. – Тему «Граффити в городе» раскроет Диана Полуэктова – исполняющая обязанности главного архитектора Липецка.
На встречу особо ждут граффити-художников, а также всех неравнодушных к архитектуре. Заявки принимают здесь.
Напомним, ранее городской департамент архитектуры объявило о поиске граффити-художников и сборе их проектов. Городские власти планируют реализовать несколько новых крупных проектов стрит-арта в Липецке. Все детали пока держат в секрете.
434