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В липецком ТРЦ выявили нарушения антиковидных мер: магазину грозит штраф до 300 000 рублей

12 964
#коронавирус
В липецком ТРЦ выявили нарушения антиковидных мер: магазину грозит штраф до 300 000 рублей

В магазине в ТРЦ на улице Терешковой вчера были выявлены нарушения правил поведения, введенные в период режима повышенной готовности.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в магазине международного фешн-ритейлера в ТРЦ на улице Терешковой не соблюдали требования правил поведения в период введения режима повышенной готовности.

- Там не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метра, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп, - отметили в управлении потребрынка. - В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Юрлицу грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Фото - liptorg-cp.ru

12 964
#коронавирус

Комментарии (12)

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Мракобесие

52 секунды назад
А почему Уваркина сама без маски банеры срывала ?
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А.

10 минут назад
А какого тогда не штрафуют за массовые мероприятия, которые у нас типа запретили?
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Любознательный липчанин

11 минут назад
А антиковидные меры - это хто?
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Джон Ленин

19 минут назад
Когда ж вас всех проверяющих посокращают к чëртовой матери...? Вы зачем клоунаду устроили? Людям есть нечего скоро будет, а вы из них последние деньги вытрясаете... Вы по сторонам посмотрите, какие правила поведения, какоий период повышенной готовности? Или вы бюджет пополняете?
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Сейчас

21 минуту назад
Президент выступал перед нищебродами,так там прчти всебез масок.
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Гость

23 минуты назад
Ковид-диссиденты есть? Тогда мы идём к вам
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что позволено Юпитеру

28 минут назад
Ахах, .. разумеется, семья коза ностра с доном Карлеоне вне подозрений
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Бреду какомуто

29 минут назад
Им ВСЕ можно. Они небожители!!!!!!!!!
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прекратите издеваться над бизнесом!

30 минут назад
Нашли стрелочников. А на масленицу никого не нашли? Скоро марафон, рок фестиваль, тоже никого не найдут? Власти, конечно, ни при чем.
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объявим ОРВИ чумой

30 минут назад
когда капитализм накрылся медным тазом и деградация во всем, надо имитировать бурную деятельность по "спасению человечества", на которое правящим элитам глубоко плевать. попутно избавляясь от лишних и пенсионеров - обузой для мира корысти и чистогана .прямой отъем денег инквизицией XXI станет основной статьей дохода. охота на ведьм и еритиков только начинается. в Средневекоье она помогла избавить Европу от миллионов лишних голодных ртов .
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