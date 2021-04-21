В липецком ТРЦ выявили нарушения антиковидных мер: магазину грозит штраф до 300 000 рублей

В магазине в ТРЦ на улице Терешковой вчера были выявлены нарушения правил поведения, введенные в период режима повышенной готовности.

- Там не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метра, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп, - отметили в управлении потребрынка. - В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Юрлицу грозит штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.





Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в магазине международного фешн-ритейлера в ТРЦ на улице Терешковой не соблюдали требования правил поведения в период введения режима повышенной готовности.