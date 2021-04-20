Общество

53 минуты назад

На звание «Почетный гражданин Липецка» выдвинуты врач, тренер, общественники и бывшие чиновники

6 939
#почетный гражданин
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На звание «Почетный гражданин Липецка» выдвинуты врач, тренер, общественники и бывшие чиновники

Двух Почетных граждан выберут на сессии городского Совета.

На заседании комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета депутаты рассмотрели ходатайства о выдвижении кандидатов на звание «Почётный гражданин города Липецка». В этом году трудовые коллективы и общественные объединения представили семь кандидатур: это главный врач, Заслуженный тренер РСФСР, общественник, бывший вице-спикер горсовета,  бывший руководитель муниципального предприятия, и бывший руководитель органов исполнительной власти.  

Как сообщает пресс-служба горсовета, профсоюз работников здравоохранения ГУЗ «Липецкая ГБ №4 «Липецк-Мед» выдвинул кандидатуру главврача больницы в поселке тракторостроителей Юлии Агаповой. 

Кандидатом на звание от Липецкого горсовета выдвинут бывший первый вице-спикер парламента, руководитель Регионального центра «ЖКХ Контроль» Фёдор Жигаров.  

На звание «Почетный гражданин Липецка» претендует Заслуженный тренер РСФСР, ветеран труда Олег Зайцев.  Его кандидатуру выдвинул трудовой коллектив МАУ «Спортивная школа №11».  

Липецкий областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области» направил материалы на председателя Общественной палаты Липецка, Заслуженного работника культуры РФ Клавдию Копенкину.  

Кандидатуру бывшего начальника муниципального учреждения «Управление главного смотрителя Липецка» Виктора Кулакова выдвинул трудовой коллектив Муниципального учреждения.  

Союз женщин Липецкой области предлагает на звание «Почетный гражданин г. Липецка» кандидатуру бывшего вице-губернатора, Уполномоченного по правам ребенка Людмилы Кураковой.  

Кандидатуру бывшего коммерческого директора «Липецкий тракторный завод», директора Липецкого казачьего института технологий и управления Михаила Покидова выдвинул трудовой коллектив института.  

Сбор и учет мнений липчан о  кандидатах будут принимать в Липецком горсовете до  24 мая. Письменно по адресу: 398001, г. Липецк, ул. Советская, 22, Липецкий городской Совет депутатов или позвонить с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов кроме праздничных и выходных дней, по телефонам:  23-93-62, 23-93-63, 23-93-74  

Депутаты горсовета изучат мнение липчан, и выберут двух Почётных граждан в ходе тайного голосования на сессии городского парламента. Само награждение пройдет в День города.  

 
6 939
#почетный гражданин
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Комментарии (6)

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Просто мимо проходил

15 минут назад
Такого списка, пожалуй, не было за всю историю, хотя и раньше они выглядели весьма смешно.
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Гость

18 минут назад
Ну, ребята, перестаньте- Жигаров с Кураковой! Слова доброго в из адрес сказать невозможно! Чиновники из чиновников со всеми самыми негативными для этого класса характеристиками! Ну хвалит им уже пенсий высоких от государства и пусть они живут с Богом, а вспоминать их неприятно.
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Гость

18 минут назад
Липецкий казачий институт технологий и управления??? Тут уже одной белочки не хватит. Санитары, помогите )))
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Круг

27 минут назад
Уважаемая редакция. Передайте для кандидатов песню Владимирский централ.
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Липчанин

30 минут назад
Зайцев!!!
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60+

33 минуты назад
Почему нет Металлургов ? Всю * выдвигают кроме реальных рабочих людей !
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