Происшествия
47 минут назад
Квартирная аферистка призналась в мошенничестве
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Сегодня в Липецке начался суд над обвиняемой в серии преступлений женщиной.
Октябрьский районный суд Липецка сегодня начал слушания уголовного дела в отношении Ксении Р., которую обвиняют в мошенничестве. По данным GOROD48, женщине вменяют в ответственность серию обманов потенциальных покупателей недвижимости на проспекте Победы.
Напомним, ранее GOROD48 рассказывал о неприятной истории, в которую попала липчанка Ольга. Женщина решила купить квартиру в одном из домов на проспекте Победы, но оказалась жертвой профессиональной аферистки: та взяла задаток у покупательницы и стала увиливать от заключения договора купли-продажи. Когда Ольга только обратилась в полицию, то ей сказали, что знакомы с «нехорошей квартирой»: липчанка стала не первой, кому «продавец» не отдает задаток и не продает квартиру. Женщина, по словам Ольги, обманула уже 15 человек, ее не раз судили, но каждый раз профессиональная аферистка получает условный срок из-за наличия ребенка.
Как сообщили GOROD48 стороны процесса, Ксения Р. полностью признала свою вину по новому обвинению и ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке. В случае постановления приговора в особом порядке наказание за преступление не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.
Стоит заметить, что ранее Ксения Р. Была неоднократно судима по обвинениям с аналогичной фабулой. Так, самый свежий приговор за мошенничество Ксении Р. Вынесли прошлой осенью. За то, что многодетная мать обманула покупательницу квартиры и не возвращала ей задаток за сделку, суд наказал ее годом условного срока с аналогичным испытательным.
Напомним, ранее GOROD48 рассказывал о неприятной истории, в которую попала липчанка Ольга. Женщина решила купить квартиру в одном из домов на проспекте Победы, но оказалась жертвой профессиональной аферистки: та взяла задаток у покупательницы и стала увиливать от заключения договора купли-продажи. Когда Ольга только обратилась в полицию, то ей сказали, что знакомы с «нехорошей квартирой»: липчанка стала не первой, кому «продавец» не отдает задаток и не продает квартиру. Женщина, по словам Ольги, обманула уже 15 человек, ее не раз судили, но каждый раз профессиональная аферистка получает условный срок из-за наличия ребенка.
Как сообщили GOROD48 стороны процесса, Ксения Р. полностью признала свою вину по новому обвинению и ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке. В случае постановления приговора в особом порядке наказание за преступление не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.
Стоит заметить, что ранее Ксения Р. Была неоднократно судима по обвинениям с аналогичной фабулой. Так, самый свежий приговор за мошенничество Ксении Р. Вынесли прошлой осенью. За то, что многодетная мать обманула покупательницу квартиры и не возвращала ей задаток за сделку, суд наказал ее годом условного срока с аналогичным испытательным.
5 819
Око
СУ-5
да
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