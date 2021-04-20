Происшествия

47 минут назад

Квартирная аферистка призналась в мошенничестве

5 819
#мошенничество
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Квартирная аферистка призналась в мошенничестве

Сегодня в Липецке начался суд над обвиняемой в серии преступлений женщиной.

Октябрьский районный суд Липецка сегодня начал слушания уголовного дела в отношении Ксении Р., которую обвиняют в мошенничестве. По данным GOROD48, женщине вменяют в ответственность серию обманов потенциальных покупателей недвижимости на проспекте Победы.

Напомним, ранее GOROD48 рассказывал о неприятной истории, в которую попала липчанка Ольга. Женщина решила купить квартиру в одном из домов на проспекте Победы, но оказалась жертвой профессиональной аферистки: та взяла задаток у покупательницы и стала увиливать от заключения договора купли-продажи. Когда Ольга только обратилась в полицию, то ей сказали, что знакомы с «нехорошей квартирой»: липчанка стала не первой, кому «продавец» не отдает задаток и не продает квартиру. Женщина, по словам Ольги, обманула уже 15 человек, ее не раз судили, но каждый раз профессиональная аферистка получает условный срок из-за наличия ребенка.

Как сообщили GOROD48 стороны процесса, Ксения Р. полностью признала свою вину по новому обвинению и ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке. В случае постановления приговора в особом порядке наказание за преступление не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания.

Стоит заметить, что ранее Ксения Р. Была неоднократно судима по обвинениям с аналогичной фабулой. Так, самый свежий приговор за мошенничество Ксении Р. Вынесли прошлой осенью. За то, что многодетная мать обманула покупательницу квартиры и не возвращала ей задаток за сделку, суд наказал ее годом условного срока с аналогичным испытательным.
5 819
#мошенничество
1

Комментарии (5)

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Око

5 минут назад
Ксюхе пока что везет, но однажды случай найдет своего героя и ей доходчиво грубой силой всё объяснят без привличения суда и полиции.
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СУ-5

8 минут назад
Есть ж другие способы возврата долга. Оглянитесь в 90-е годы
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да

20 минут назад
придайте ее шариатскому суду
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Вова отдых в Сибири

23 минуты назад
Зря призналась. Козин не признается и его не посадят.
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mk

23 минуты назад
таких надо только расстреливать... по-другому бесполезно...
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